Devilsnite llevará el horror al escenario con una experiencia inmersiva sin precedentes

Por Florencia Belén Mogno.

El crecimiento de las propuestas inmersivas dentro de la escena musical independiente dio lugar a espectáculos donde el recital dejó de ser únicamente un espacio de escucha para convertirse en una experiencia sensorial completa. Luces, efectos visuales y teatralización comenzaron a formar parte de conciertos que buscaron involucrar al público desde múltiples dimensiones y transformar cada presentación en un acontecimiento único e irrepetible.

En paralelo, el universo del terror ganó cada vez más presencia en la cultura popular contemporánea y atravesó disciplinas como el cine, los videojuegos, el teatro y la música. Estéticas vinculadas al horror, personajes monstruosos y relatos oscuros pasaron a ocupar un lugar central en propuestas artísticas que apostaron a generar impacto emocional y romper con los formatos tradicionales de entretenimiento.

Dentro de ese contexto, Devilsnite presentará “Escape From Hell”, un espectáculo inmersivo que se realizará el sábado 30 de mayo y que combinará música y horror en una experiencia cargada de sorpresas, sustos y criaturas salidas de las peores pesadillas.

En diálogo con Grupo Mediatres, la banda brindó detalles sobre este nuevo show, donde interpretará por primera vez en vivo su nuevo álbum completo junto a las canciones clásicas que consolidaron su identidad artística.

Un show de pura potencia

Escape From Hell se presenta como una experiencia inmersiva donde la música y el horror se fusionan. ¿Cómo nació la idea de llevar el concepto de Devilsnite a un show tan teatral y sensorial?

Devilsnite: La idea se fue generando lentamente. Al principio, sentíamos que la música que hacíamos no estaba en sintonía con cómo la presentábamos al público, ya que tiene un profundo contenido relacionado al terror y lo sobrenatural; no podía verse como cualquier banda. Primero pasamos de tocar vestidos de negro a tener nuestro propio vestuario. De ahí, sintiendo que faltaba, llegaron las máscaras. Y, aun sintiendo que faltaba una vuelta de tuerca y queriendo darle al público una experiencia atrapante, no solo música, llegaron las performances de actores en vivo.

Este nuevo espectáculo propone borrar el límite entre el escenario y el público, con criaturas, monstruos y una puesta en escena muy intensa. ¿Qué importancia tiene el factor visual dentro de la identidad de la banda?

Devilsnite: El factor visual es tan importante como la música para nosotros. No nos pensamos como una banda únicamente, sino como un proyecto que va más allá de la música. Devilsnite es una idea: cuatro personajes sobrenaturales que hacen música principalmente, pero también se presta a otras cosas, como aparecer en cómics con historias propias, películas, juegos de mesa, etc. La idea es brindarle a los fans entretenimiento de terror más allá de la música, ya que el terror es muy amplio.

Van a tocar el nuevo álbum completo por primera vez en vivo. ¿Qué representa Escape From Hell dentro de la evolución de Devilsnite y en qué se diferencia de trabajos anteriores como Horror World o Fighting Evil?

Devilsnite: Escape from Hell representa el cierre de una etapa. Horror World sería el comienzo, entrar a un mundo de terror; Fighting Evil sería batallar contra sus demonios, y Escape from Hell representaría la escena final en la cual los protagonistas pueden escapar finalmente de la oscuridad. Es un trabajo del que estamos muy orgullosos, que representa evolución. Mantiene la línea de los discos anteriores, pero con canciones más refinadas, con nuevos recursos y otros clásicos que solemos usar para generar nuestra identidad.

El videoclip de Cemetery Man refuerza ese universo oscuro y cinematográfico que caracteriza al proyecto. ¿Cómo fue el proceso creativo detrás de esta producción y qué querían transmitir con esta historia?

Devilsnite: El proceso creativo fue divertido, como siempre. Fuimos armando la idea con la banda y el equipo hasta que llegamos a algo que nos gustó. Tratamos de hacer sutiles tributos a algunas películas, como Evil Dead, Cemetery Man y Demon Knight. La canción y el video hablan de un sepulturero que vive en el cementerio, de su soledad y cómo los muertos son lo más cercano que tiene. Es una metáfora para todos los freaks (como nosotros) que no encajan en lo que se define como "normal" en la sociedad.

Desde sus comienzos en 2012, Devilsnite construyó un camino muy particular dentro del metal argentino con el concepto de “Horror Metal”. ¿Cómo sienten que evolucionó esa propuesta a lo largo de los años?

Devilsnite: La propuesta avanzó mucho, en lo visual y en lo musical. Mejoramos el vestuario, creamos nuevas máscaras, le dimos identidad a los personajes, agregamos un músico más a la formación. Desde Horror World pudimos lograr dos discos más y hasta nos dimos el gusto de grabar un EP con dos versiones de clásicos que siempre nos inspiraron, como Ghostbusters y Phantom of the Opera. También creamos nuestro propio cómic, un juego de mesa de la banda y, por último, el show en vivo también creció, al igual que el público.

Han compartido escenario con nombres importantes como The Misfits y Doyle, además de participar en festivales y eventos de terror muy reconocidos. ¿Qué aprendizajes les dejaron esas experiencias en su crecimiento como banda?

Devilsnite: Aprendimos que con esfuerzo y dedicación se puede ir lejos, pero también que hay un factor de suerte, de llegar y presentarse justo a tiempo en el momento indicado para acceder a lo que estás buscando. Es tratar de siempre estar atento y filoso, buscando y avanzando en paralelo con todos los frentes. Es un trabajo demandante por momentos, pero vale la pena cuando ves a los fans contentos.

La presentación oficial será el 30 de mayo. ¿Qué puede esperar el público de esa noche y por qué sienten que este show marcará un antes y un después para Devilsnite?

Devilsnite: El público puede esperar muchas sorpresas nuevas. Tenemos preparado un show con nuevos personajes y performances que nunca han visto. Van a pasar cosas arriba del escenario, pero también habrá interacción con el público de parte de los personajes que nos visitarán esa noche y también de la banda. Digamos que es una experiencia con participación del público (si se anima). Habrá sorteos de merch en vivo, invitados especiales y hasta alguna sección de humor. Vamos a tocar el disco entero y algunos temas de nuestros trabajos anteriores. Va a ser una gran noche de Horror Metal para el recuerdo.

Fuente fotografías: prensa Devilsnite (Sofía Del Nido)