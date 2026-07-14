Mariu Kromholc: la periodista que convirtió el simbolismo en un espacio de encuentro

Por Florencia Belén Mogno.

Los símbolos acompañaron a la humanidad desde tiempos remotos y continúan presentes en distintas expresiones culturales, religiosas y artísticas. Lejos de quedar relegados al pasado, hoy vuelven a despertar interés como herramientas para reflexionar sobre la experiencia humana, el desarrollo personal y las preguntas que atraviesan a cada época.

En ese contexto, crecen las propuestas que buscan acercar estos lenguajes al público desde una mirada interdisciplinaria. Psicología, filosofía, literatura, mitología e historia comienzan a dialogar con disciplinas como el Tarot y la numerología para ofrecer nuevas formas de interpretar la realidad sin perder de vista el valor cultural de los símbolos.

En diálogo con Grupo Mediatres, la periodista, tarotista y autora Mariu Kromholc habló sobre el nacimiento de Ritual, el programa que conduce por FM Class 91.9 y que también se desarrolla en su tienda en CABA, Casa Esotérica Conejo Blanco. Además, adelantó detalles de su próximo libro dedicado al simbolismo del número siete y contó cuáles son los proyectos que impulsan actualmente su trabajo.

Una propuesta de reflexión

Para empezar, ¿en qué consiste el ciclo que hacés en tu tienda y el programa Ritual? ¿Cómo surgió la idea de hacerlo?

M.K: El programa surgió de una inquietud muy personal. Yo llegué a los símbolos por la lectura, mucho antes de saber que se llamaban así. De chica volvía una y otra vez a las mismas imágenes de los cuentos —el espejo, el umbral, el conejo que desaparece por un túnel—, sin poder explicar por qué me llamaban. Décadas después entendí que no eran adornos de la historia: eran la historia. Que algo en mí ya sabía leer ese otro idioma. Ritual nació de querer compartir esa experiencia: la de descubrir que uno lleva años dialogando con los símbolos sin haberlo notado. Sentía, además, que existen muchos espacios donde se habla de psicología, filosofía o espiritualidad por separado, pero muy pocos donde esas disciplinas dialoguen a través de los símbolos. Ritual es una experiencia temporal inspirada en la estructura de un rito de pasaje: un umbral de entrada, un tiempo de permanencia y un regreso transformado. Algo de eso me pasó a mí también: soy periodista, y volver a la radio con Ritual fue mi regreso transformado: la misma herramienta, pero puesta al servicio de otra búsqueda. Es un programa en dos tiempos: los lunes entramos al Ritual a través del programa de radio, a las 21 hs, por FM Class 91.9; y los viernes salimos de él, ya en un ámbito más distendido, con una entrevista desde Casa Esotérica Conejo Blanco, que se transmite por el canal de YouTube Experiencia Esotérica. La idea es que, durante la semana, convivimos con un símbolo, dejamos que dialogue con nuestras lecturas, nuestros sueños y nuestra vida cotidiana. Buscamos atravesar una experiencia porque un símbolo no se explica. Un símbolo se atraviesa.

¿Qué temas abordás desde el ciclo y cuál es el propósito del mismo?

M.K: Cada episodio parte de un símbolo. No hablamos sobre un símbolo; pensamos desde un símbolo. Esa diferencia cambia por completo la conversación. Recorremos la historia, la mitología, la literatura, el arte, la filosofía y la psicología porque los símbolos atraviesan toda la cultura. Mi intención es demostrar que no son un conocimiento reservado a especialistas, sino una herramienta que todavía puede ayudarnos a comprender nuestra experiencia.

¿Desde qué enfoque están pensados los invitados que participan?

M.K: Los invitados nunca son el centro del programa. El protagonista siempre es el símbolo y han participado psicólogos, investigadores, artistas, escritores y tarotistas. No los convoco para que hablen únicamente de lo que saben, sino para descubrir qué preguntas despierta un mismo símbolo en cada uno de ellos. Creo que un símbolo nunca se agota. Se recrea cada vez que alguien vuelve a mirarlo desde una perspectiva diferente.

Además de este ciclo, estás trabajando en un libro. ¿Qué detalles podés adelantarnos?

M.K: El libro está ya pronto a salir, pero prefiero reservar el título hasta la presentación. Es una investigación que recorre la presencia del siete desde las antiguas civilizaciones hasta la psicología profunda, pasando por la filosofía, la alquimia, la Cábala, el Tarot, las religiones comparadas y la literatura. Este libro viene a proponer un viaje por una de las ideas más persistentes de nuestra cultura: que ciertos números no solo organizan el mundo, sino también nuestra manera de comprenderlo. Hay símbolos que acompañan a la humanidad desde hace miles de años y siguen despertando la misma fascinación. Ha sido un proceso largo de lectura, investigación y escritura. Me interesó encontrar un equilibrio entre el rigor histórico y una escritura capaz de invitar al lector a pensar: un libro más alquímico que académico, un libro de transformación. Y, si todo sale como está previsto, para septiembre de este año estará disponible en Casa Esotérica Conejo Blanco y en todas las librerías del país.

También vas a participar del Congreso Argentino de Tarot. ¿Qué nos podés contar sobre ello?

M.K: Es una enorme alegría estar nuevamente en el Congreso Argentino de Tarot, que en esta oportunidad se realizará el 17 y 18 de octubre en el Hotel Quórum de Córdoba, y ya sabemos que va a superar la convocatoria del año pasado. En aquella edición participé con una ponencia sobre el simbolismo del número siete —que fue, sin que yo lo supiera del todo, el anticipo de este libro—, y en esta edición voy a estar presentándolo terminado. Además, Casa Esotérica Conejo Blanco estará en la Expo Tarot con una selección de libros, mazos y herramientas simbólicas. El Congreso —que es parte de una red que los organiza en todo el mundo (Chile, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos y España)— se ha vuelto, quizás, el encuentro más importante para quienes estudian el Tarot desde una perspectiva simbólica y cultural. El año pasado participaron más de mil personas y fue emocionante comprobar que existe una comunidad con enormes ganas de estudiar, compartir y seguir construyendo conocimiento.

Por último, además de todos estos trabajos, ¿qué otros proyectos tenés para el presente y el futuro?

M.K: Siento que todos los proyectos que desarrollo nacen de una misma pregunta: cómo recuperar el lenguaje de los símbolos para comprender mejor la experiencia humana. Además de continuar con Ritual, estoy coordinando las actividades de Casa Esotérica Conejo Blanco como un espacio de difusión cultural y trabajando en el desarrollo de un sello editorial especializado en simbolismo, hermetismo y tradiciones sapienciales, que debutará con la publicación de mi libro. También tengo un grupo de estudio del Tarot y atiendo en mi consultorio, donde desarrollé una forma de acompañamiento que integra los lenguajes que fui aprendiendo en el camino: el Tarot, la numerología, la astrología, las flores de Bach, la biodescodificación y el coaching. Estoy escribiendo un nuevo libro sobre las experiencias iniciáticas, los umbrales y esos momentos en los que dejamos de ser quienes éramos para convertirnos en otra persona. Paralelamente, estoy finalizando la carrera de Psicología porque me interesa construir un puente entre la clínica contemporánea y el pensamiento simbólico: es la pata que faltaba en mis consultas de Tarot, y creo que, juntos, pueden abordar mejor los dilemas de la psique contemporánea. Vivimos rodeados de respuestas instantáneas y, sin embargo, las preguntas importantes siguen intactas. Creo que ahí está lo extraordinario de los símbolos: son la memoria de las preguntas que la humanidad todavía no terminó de responder.

Fuente fotografías: Mariu Kromholc.