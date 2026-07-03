Manito Santa planta bandera contra la prolijidad de la industria con su nuevo EP “Estados Alterados”

Por Florencia Belén Mogno.

En la industria musical contemporánea, la estandarización del sonido se convirtió en una tendencia dominante, impulsada por lógicas de consumo rápido, algoritmos de reproducción y una creciente dependencia de herramientas digitales de producción. Este escenario ha modificado no solo la forma de grabar música, sino también los criterios con los que se evalúa su calidad.

En paralelo, distintas escenas musicales han comenzado a tensionar ese paradigma, recuperando prácticas vinculadas a lo analógico, lo colectivo y lo performático. La grabación en vivo, la autogestión y los procesos de producción más rudimentarios vuelven a aparecer como respuestas frente a un modelo que prioriza la prolijidad técnica por sobre la energía del registro.

En ese contexto se encuentra la banda Manito Santa, liderada por Guille Bartoli, quien dialogó con Diario NCO en el marco de la presentación de su nuevo EP “Estados Alterados”, donde abordaron su proceso creativo, su identidad artística y el recorrido que atraviesa el proyecto.

El esfuerzo para cumplir un sueño

"Estados Alterados" se presenta como un material que cuestiona la estructura rígida de la musica actual. ¿Cómo nació esa idea y qué buscaban transmitir con este EP?

G.B: Nació bajo el concepto del cansancio a la perfección como modelo de implantar un sistema único de perfección sin incomodar. Queremos disfrutar de lo orgánico, el cuerpo, el instrumento, los sonidos y lo real de la vida, sin tanto sintetizador y maquillaje. Con las letras y las canciones buscamos despertar las desesperanzas impuestas, borrar el individualismo y despertar conciencia sobre la salud mental que, tanto hoy en día, está asfixiando las almas.

Desde los comienzos de Manito Santa apostaron por la filosofía del "hacelo vos mismo" y por grabar en vivo desde un home studio. ¿Qué consideran que les aporta esa forma de trabajar y por qué siguen eligiéndola hoy?

G.B: Seguimos eligiendo esa manera por el sólo propósito de disfrutar los momentos con las personas que nos involucramos y, en conjunto, lograr lo mejor, no con tiempos impuestos y aceleración por no llegar a grabar algo.

Por otra parte, las canciones del EP abordan temas como las injusticias sociales, la resiliencia, la identidad y la defensa de los propios sueños. ¿Cómo fue el proceso de composición y qué historias personales o colectivas inspiraron estas letras?

G.B: Este EP es la continuación de un vivo grabado el año pasado, donde abordamos temáticas personales, la mirada de las injusticias sociales y no el caer en la derrota y es una señal para esas personas con sensibilidad sobre la vida, las cuestiones anímicas y el no derrotarse buscando su sueño.

A lo largo de su recorrido compartieron escenario con bandas históricas y vivieron experiencias muy particulares. Mirando hacia atrás, ¿qué momentos consideran que fueron clave para consolidar la identidad de Manito Santa?

G.B: La consolidación de Manito Santa llegó hace poco. Sí pasamos mucho tiempo y muchos recitales espectaculares con grandes bandas, pero lo que nos aportó este año fue ver la continuidad y seguir componiendo, es seguir disfrutando del camino. Ver a los grandes que no paran, vernos a nosotros que hacemos lo mismo nos marca que estamos elijendo el buen camino del arte.

En octubre presentarán oficialmente "Estados Alterados" en La Plata. ¿Con qué espectáculo se va a encontrar el público y qué lugar ocupa el vivo dentro de la propuesta de la banda?

G.B: El 10 de octubre se van a encontrar con un show totalmente descomunal, vamos a tratar de sembrar esa semilla de energía que nosotros tenemos y ese vivo frenético que te deja sin aliento. Para nosotros los vivos son vivir. Creemos en eso y la gente siente lo mismo con cada devolución, ven lo que entregamos y ellos agradecen y disfrutan de esa energía.

Después de este lanzamiento, ¿qué proyectos y objetivos tienen para lo que resta del año y para el futuro de Manito Santa?

G.B: Queremos que el EP empiece a hacer su recorrido, que nos abra camino a nuevos recitales y también después del 10 de octubre vamos a grabar una canción más como single, que se titula "Todo los días sale el sol".

Fuente fotografías: @sgprensaydifusion