Echeverría entregó más de 10 mil litros de combustible a los Bomberos Voluntarios

La asistencia supera los 19,5 millones de pesos durante 2026 y forma parte de un programa de apoyo sostenido a instituciones de bien público.
 
Región03/06/2026

NOTA 3Solo en mayo se destinaron más de 1.480 litros de nafta para fortalecer las tareas operativas de los Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría.

 

Durante mayo de 2026, el Municipio de Esteban Echeverría entregó 1481,35 litros de combustible al Destacamento de Bomberos Voluntarios, en el marco del programa local de asistencia a instituciones de bien público. El aporte equivale a $3.343.722,68. En lo que va del año, la entidad recibió un total de 10.133,33 litros de nafta, por un valor acumulado de $19.564.973,64.


El suministro se realiza mensualmente desde hace más de 15 años a través de los recursos obtenidos por la recaudación municipal.


Como cada mes, el Municipio continuará informando las partidas de combustible asignadas a la mencionada institución.

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