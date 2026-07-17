Ingeniero Budge: un policía mató a un motochorro que intentó robarle la moto

La secuencia duró apenas unos segundos, pero volvió a exponer la violencia que atraviesa los intentos de robo en el Conurbano bonaerense. Un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que se encontraba franco de servicio y vestido de civil, mató a uno de los dos motochorros que intentaron asaltarlo mientras circulaba en su motocicleta. El segundo sospechoso logró escapar y continúa siendo intensamente buscado.

El hecho ocurrió en el cruce de Las Tropas y Timoteo Gordillo, en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Allí, el oficial se desplazaba a bordo de una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos cuando fue sorprendido por dos hombres armados que circulaban en otra motocicleta de características similares.

Según surge de la investigación, los delincuentes lo interceptaron con fines de robo y lo chocaron deliberadamente para hacerlo perder el control del vehículo. El impacto provocó que el policía cayera al asfalto, quedando expuesto frente a los atacantes en un escenario donde cada segundo podía definir el desenlace.

Un intento de robo que terminó a los tiros

Ya en el suelo y ante la amenaza de los asaltantes, el efectivo decidió defenderse. Extrajo su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles alcanzó a uno de los motochorros, que murió en el lugar, mientras que su cómplice escapó antes de que llegaran los primeros móviles policiales.

El oficial pertenece a una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con asiento en el oeste del Gran Buenos Aires, aunque al momento del episodio no se encontraba prestando servicio.

Tras el enfrentamiento, la zona fue preservada para las pericias mientras personal del destacamento local, efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y agentes de Inteligencia Criminal iniciaron un operativo para identificar y localizar al delincuente que logró huir.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de la jurisdicción, que deberá reconstruir la mecánica completa del episodio y determinar las circunstancias en las que se produjo el uso del arma reglamentaria, en el marco de la investigación judicial.

El caso vuelve a reflejar una realidad que se repite con demasiada frecuencia en distintos puntos del Conurbano: robos cometidos por delincuentes armados que se desarrollan en cuestión de segundos y colocan tanto a las víctimas como a los propios agentes de seguridad frente a decisiones extremas. Cada expediente reconstruye un hecho puntual, pero detrás de ellos persiste una pregunta mucho más amplia sobre cómo contener una violencia cotidiana que sigue dejando muertos, heridos y comunidades atravesadas por el miedo.