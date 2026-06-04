El Gobierno impulsa el "Súper RIGI" para atraer proyectos de más de US$1.000 millones

Se inició en la Cámara de Diputados el debate en comisiones del proyecto que crea un Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ("Súper Rigi"), que busca captar inversiones de gran escala en industrias nuevas, con proyectos que no existen en el país o que están en fase "experimental o piloto".

El encargado de explicar los detalles de la iniciativa del Poder Ejecutivo al comienzo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, fue el Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, quien remarcó que "es la continuidad y la evolución del RIGI original" que se aprobó en el marco de la Ley Bases y que caducará en julio del 2027.

"Los proyectos que nosotros queremos que capture el Súper RIGI son proyectos que hoy no existen en la Argentina. La mayoría de ellos seguramente no está en la mente de nadie. Seguramente en el listado de jurisdicciones donde podrían localizarse, Argentina no figura. El objetivo de este proyecto es poner a la Argentina en el tope de la lista y que sea una de las jurisdicciones preferidas para cuando estos proyectos estén en condiciones de realizarse", sostuvo.

El funcionario puntualizó que a diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI "tiene un plazo más largo de 5 y 1" (cinco años y uno extra de prórroga).

"El RIGI daba un empujoncito final a proyectos que existían pero que no se animaban a tomar la decisión de lanzarse dada la situación de Argentina. El Súper RIGI, en cambio, va a proyectos que no existen, y la mayoría ni siquiera los conocemos. Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y que excluye explícitamente los proyectos de recursos naturales y de infraestructura", detalló.

González destacó que el Súper RIGI tendrá "más impacto en la cadena de valor" ya que apunta a la industrialización de los recursos naturales, lo cual "debería resultar en el aumento mucho más significativo del empleo".

En el juego de las diferencias, otro aspecto distintivo del Súper RIGi es que el umbral mínimo de inversiones es de 1000 millones de dólares, mientras que en el RIGI original era de 200 millones.

Para González, el RIGI es un caso de "éxito" que amerita un régimen superador, y puso como ejemplo que hasta ahora captó 39 proyectos, con una proyección de entre 50 y 60 antes de la finalización del plazo en julio de 2027.

Al desglosar los proyectos, indicó que 20 son en minería, 13 en petróleo y gas, tres en energía eléctrica, dos en industria y uno en logística e infraestructura.

Los 39 proyectos que ingresaron al RIGI se concentran en 13 provincias y generaron en conjunto 138 mil millones de dólares, con una creación de 179.000 empleos directos e indirectos.

"Estos proyectos duplican las exportaciones de Argentina", ponderó González, quien avizoró que "una vez que los recursos naturales empiecen a desarrollarse en serio recién ahí podemos pensar en como nos integramos verticalmente y cómo aprovechamos esos recursos naturales para multiplicar la creación de empleo".

"Las inversiones en Vaca Muerta hoy son el 50% más alto que hace tres años y dentro de tres años volverán a ser un 50% o 100% más altas", vaticinó el funcionario del Ministerio de Economía.