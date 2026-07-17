Quilmes: La Libertad Avanza se rompió y perdió al jefe de bancada

La política municipal suele anticipar procesos que después escalan a nivel provincial. Y lo que acaba de ocurrir en Quilmes vuelve a exponer una de las principales debilidades de La Libertad Avanza: la dificultad para consolidar estructuras territoriales estables. La salida del jefe del bloque libertario, Ricardo Rij, no fue un episodio aislado. Es el síntoma más reciente de una interna que hace meses consume energía, dirigentes y capacidad política.

Rij formalizó su alejamiento del bloque mediante una nota presentada ante la Presidencia del Concejo Deliberante. A partir de ahora actuará con un monobloque propio denominado "Renovación Quilmeña", una decisión que sacudió el tablero político local y abrió una nueva etapa de incertidumbre para el oficialismo libertario en uno de los distritos más importantes del conurbano bonaerense.

La respuesta no tardó en llegar. Desde La Libertad Avanza salieron a denunciar una supuesta traición al mandato recibido en las urnas y reclamaron públicamente que el concejal entregue su banca. Paralelamente, dirigentes del espacio sostienen que el nuevo posicionamiento político de Rij lo acerca al universo referenciado en Sergio Massa, una lectura que alimenta aún más la tensión dentro del armado local.

Un armado que cambia de jefe más rápido que de estrategia

Más allá del cruce de acusaciones, el dato político resulta difícil de ignorar. Con esta salida, la bancada libertaria registra su cuarto cambio de conducción en apenas seis meses. Un nivel de rotación que habla de algo más profundo que diferencias personales.

La secuencia comenzó cuando Leandro Goria reemplazó a Estefanía Albasetti al frente del bloque. Sin embargo, el respaldo que Goria expresó hacia las Madres de Plaza de Mayo durante una sesión vinculada al 24 de marzo terminó precipitando su desplazamiento. Albasetti recuperó entonces la conducción hasta que, hace apenas unos días, fue reemplazada por Ricardo Rij. Ahora, tras su salida, el bloque vuelve a quedar sin conducción definida y reducido a cuatro integrantes.

Detrás de esa inestabilidad aparecen dos planos superpuestos. Por un lado, las diferencias internas entre dirigentes alineados con distintas referencias del espacio libertario, entre ellas el sector que responde a Sebastián Pareja. Por otro, la permanente disputa por el control político de los concejos deliberantes, donde cada banca adquiere un valor estratégico de cara a las negociaciones electorales y al armado territorial.

La creación de Renovación Quilmeña también deja una señal para el resto de la provincia. El desafío de La Libertad Avanza ya no pasa únicamente por ampliar su representación institucional, sino por sostener la cohesión de los dirigentes que llegaron al poder bajo su sello. Gobernar un espacio político implica mucho más que ganar una elección.

En Quilmes, la ruptura vuelve a desnudar una tensión que atraviesa a varios armados libertarios en la provincia de Buenos Aires. La discusión ya no parece girar únicamente alrededor de las ideas, sino del control de la estructura, los liderazgos y las futuras candidaturas. Porque en política, los bloques rara vez se rompen por una sola diferencia. Generalmente se fracturan cuando las lealtades dejan de coincidir con los intereses. Y ese parece ser, hoy, el verdadero problema que enfrenta La Libertad Avanza en su construcción territorial.