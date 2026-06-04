Los suicidios crecieron 22,6% en un año y ya triplican a los homicidios en Argentina

Durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en todo el país, la cifra más alta de los últimos años. Buenos Aires mostró uno de los aumentos más pronunciados y los especialistas advierten sobre un fenómeno complejo donde se cruzan salud mental, crisis sociales, consumo problemático, aislamiento y nuevas formas de presión sobre adolescentes y jóvenes.
 
Actualidad04/06/2026

NOTA SUICIDIO El número de víctimas de suicidios en la Argentina creció en 2025 un 22,6% en relación al año anterior, lo que hace encender toda alarma de las autoridades y los especialistas. Esa cifra, que viene trepando en la última década, registra una tasa de 11,8 cada 100.000 habitantes, por encima del 9,1 que promedia a nivel mundial.

De acuerdo a las conclusiones del informe “Estadísticas Criminales 2025” que presentó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y marcó una caída en la tasa de homicidios dolosos, los suicidios el año pasado fueron 5.209, un 22,6% más que los 4.249 registrados en 2024.

Es decir, mientras los homicidios dejaron 1.676 víctimas en todo el país, los suicidios llegaron a 5.209 triplicaron prácticamente esa cifra, que desde 2020, cuando fue de 3.262 casos, viene subiendo sostenidamente. Ese año marcó una tasa de 7,8 víctimas cada 100.000 habitantes, muy lejos del 11,8 actual. Una suba de más del 50%.

El salto a nivel nacional encuentra datos muy diferentes en cada provincia. En el territorio bonaerense, por ejemplo, se pasaron de 1.267 suicidios en 2024 a 1.977 el año pasado, lo que representa un incremento del 55,4%. En lo que respecta a la tasa cada 100.000 habitantes, la suba fue de 7,7 a 11,9.

Entre los distritos del interior que tienen la tasa por encima de los 13 puntos, siempre de acuerdo a los datos del Gobierno nacional a los que accedió Agencia DIB, están Pergamino, San Nicolás, San Pedro, 9 de Julio, Chivilcoy, Chacabuco, Mercedes, Luján, Cañuelas, San Vicente, Olavarría, Azul, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos, Necochea y General Pueyrredon.

Frente a este contexto y ante la alarma que genera el tema, desde el Ministerio de Salud bonaerense aseguran que por primera vez la Provincia elaboró un método y equipos específicos de investigación sobre el tema, integrando reportes sanitarios, el Ministerio Público Fiscal y funcionarios del área de seguridad. En este sentido, tiene como objetivo obtener un perfil epidemiológico certero de situación y establecer políticas de abordaje de salud mental y prevención.

En la actualidad, la identificación de muertes por suicidio y cuantificación es limitada debido a que las defunciones atribuibles a causas externas presentan particular complejidad en su registro y análisis para establecer con precisión la naturaleza, circunstancias e intencionalidad de los decesos.

Los suicidios consumados son reconocidos como parte de muchas problemáticas que trascienden el campo sanitario. Por esta razón es considerado un fenómeno multicausal, complejo y psicosocial lo que impide reducirlo a instancias privadas e individuales. Factores emocionales, sociales, familiares, económicos y de salud mental pueden converger en situaciones de crisis.

Cabe destacar que un reciente estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet Regional Health-Americas, a partir de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes en América viene aumentando en las últimas dos décadas y es la tercera causa de muerte entre quienes tienen 10 a 24 años.

El artículo marca algunos factores que pueden estar asociados con este aumento: los problemas de salud mental (depresión y ansiedad que aparecen cada vez a edades más tempranas), el consumo de sustancias, la exposición excesiva a entornos digitales y el ciberacoso, la presión social y el fácil acceso que tienen los adolescentes a medios letales, ya sean armas, medicamentos o venenos.

Te puede interesar
NOTA ENDEUDAMIENTO

Una de cada tres familias endeudadas ya no puede pagar sus créditos

Actualidad04/06/2026
La morosidad alcanzó niveles que no se observaban desde hace casi dos décadas. El problema golpea con más fuerza a los sectores populares, pero ya se extiende a buena parte de la sociedad. Detrás de los números aparece una economía donde cada vez más hogares toman deuda para sostener gastos básicos y llegar a fin de mes.
 
Lo más visto
NOTA 1

Desbaratan una red financiera clandestina en Canning, Monte Grande y San Vicente

Policiales03/06/2026
La Justicia Federal de Lomas de Zamora investiga una presunta organización dedicada al lavado de activos y operaciones financieras ilegales en el Conurbano Sur. Hubo allanamientos simultáneos, detenciones y el secuestro de más de 11 millones de pesos, dólares, euros, vehículos y documentación vinculada a maniobras con criptomonedas y sociedades comerciales.
NOTA ARRIBA CON FOTO IZQUIERDA

Brown acerca operativos gratuitos de DNI a Claypole y Ministro Rivadavia

Región04/06/2026
En articulación con la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Almirante Brown continúa desplegando operativos de documentación en distintos puntos del distrito. Esta semana los vecinos podrán realizar trámites de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones y otras gestiones cerca de sus hogares, con atención gratuita y por orden de llegada.