Brown acerca operativos gratuitos de DNI a Claypole y Ministro Rivadavia

En articulación con la Provincia de Buenos Aires, el Municipio de Almirante Brown continúa desplegando operativos de documentación en distintos puntos del distrito. Esta semana los vecinos podrán realizar trámites de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones y otras gestiones cerca de sus hogares, con atención gratuita y por orden de llegada.
Región04/06/2026

NOTA ARRIBA CON FOTO IZQUIERDAEl Municipio de Almirante Brown informó que avanzan los operativos gratuitos de documentación en los barrios y localidades de nuestro distrito, en un trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este jueves 4 de junio se podrán realizar trámites en Claypole y el viernes 5 en Ministro Rivadavia.

 

En ese marco, la jefa de Gabinete del Municipio, Paula Eichel, recorrió el operativo que se llevó adelante hoy en el “Club Social y Deportivo Mármol” de la localidad de José Mármol, y dialogó con los vecinos que se acercaron al lugar para tramitar su documentación.

 

En ese contexto, Mariano Cascallares destacó el compromiso del Municipio para seguir brindando más y mejores servicios. “Con estos operativos descentralizados, nuestros vecinos pueden gestionar sus documentos de forma rápida y muy cerca de sus casas”, expresó.

 

Vale recordar que, en cada una de las jornadas, se puede tramitar el primer DNI o hacer el duplicado del mismo. También, la actualización del documento para menores desde los cinco años de edad y de mayores a partir de los catorce.  Se realizan el cambio de domicilio y cambio de género, la denuncia de extravío y constancia de domicilio.

 

Es para destacar que mañana jueves 4 y el viernes 5 de junio los operativos se realizarán en el Centro Cultural “La Unidad” de la localidad de Claypole (Félix Lora N°383) y en la Delegación Municipal de Ministro Rivadavia (Chazarreta N°93), respectivamente. En ambos espacios, de 9 a 15 horas, los vecinos podrán acceder a los diferentes servicios.

 

En cada una de las jornadas se otorgarán 400 turnos, por orden de llegada. La actividad no se suspende por lluvias.

 

Esta semana los dispositivos de documentación también arribaron a las localidades de San Francisco Solano y San José.

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