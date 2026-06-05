Conmoción en el Rock Nacional: murió el Indio Solari

 
El artista falleció este viernes a sus 77 años en su casa de Parque Leloir, tras atravesar la enfermedad de Parkinson, diagnosticada en 2016. Fue líder de la mítica banda Los Redonditos de Ricota y en su último proyecto encabezó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En 2017 se había retirado de los escenarios.
Actualidad05/06/2026

623294_0xhDespués de una década de sufrir la enfermedad de Parkinson, murió el “Indio” Solari a los 77 años.

 

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949. En la década del ‘50, la familia Solari se mudó a La Plata, ciudad en la cual el “Indio” pasaría gran parte de su niñez y adolescencia, para luego conocer a Skay Beilinson y así juntos formar una de las mejores bandas del mundo: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

 

Al ícono del rock nacional le habían diagnosticado Parkinson hace diez años. En su momento, él mismo había hecho referencia a la enfermedad en redes sociales con su habitual ironía.

 

El inicio de la misa ricotera

Gulp! fue el primer grito que la banda concretó en un disco. Doce canciones que marcaron el comienzo de una gran historia musical. No fue una tarea fácil. Los miembros de la banda, que recorrieron cada comercio con sus discos en la mano, trataron de convencer a los comerciantes que se trataba de un producto digno para colocar en sus bateas.

 

Las canciones de Gulp! se grabaron en 1984, en los estudios de MIA (Músicos Independientes Asociados) propiedad de la familia Vitale. Lito participó en los teclados y fue el técnico de grabación. Una producción independiente que contó con el dinero que la banda obtuvo de sus shows. También figuran en los créditos Gonzalo “Gonzo” Palacios en saxo y en los coros a Claudia Puyo, Laura Hutton y Maria Calzada.

 

Willy Crook grabó su saxo en aquellas primeras canciones: “El Indio siempre me decía que yo no sabía tocar. Para mí, el saxo era un instrumento que tocaban los esquimales o los astronautas. En dos semanas le pude sacar algunos sonidos”. También destacó que fue un momento muy especial. “Lo considero más un orgullo que suerte. Fuimos fantásticos. No me interesa todo lo que vino después. La verdad que estoy del lado del que gane. Patricio Rey me dejó una filosofía:’‘No hay un jefe pero hay que hacer bien las cosas’”, recordó.

 

Los Redondos nacieron en La Plata, en 1976, como un desprendimiento de La Cofradía de la Flor Solar. Tardó un tiempo en tener su nombre, pero sorprendieron con su propuesta: no tenía integrantes fijos, cerca de quince músicos se alternaban en los instrumentos.

 

El Indio Solari (voz), Skay Beilinson (guitarra), más Carmen Castro (más conocida como La Negra Poli) como manager, se hicieron cargo de la parte creativa y del liderazgo del proyecto. En aquellos primeros shows se podían disfrutar de otras experiencias que se alejaban de lo musical.

 

La idea del grupo era de presentar el flamante disco el 16 y 17 de agosto en el Teatro Astros. Pero hubo un problema: días antes del concierto, Valeria Lynch agregó fechas a sus shows y Los Redonditos quedaron afuera. Los fans tuvieron que esperar unos días -se realizó el 23 de agosto- en un local que con el tiempo formaría parte de la historia, Cemento.

 

El Indio Solari, Skay Beilinson, Semilla Bucciarelli, en batería, Tito Fargo, en segunda guitarra, Willy Crook en saxo y Piojo Ávalo en batería, brindaron un gran show en el recordado escenario ubicado sobre la calle Estados Unidos. En esa noche se pudieron escuchar canciones que ya son clásicos de nuestra música como “La Bestia Pop”, “Superlógico” y los inéditos en esos días como “Nene, nena”, “Rock del País” y “Un tal Brigitte Bardot”.

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