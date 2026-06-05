Alte Brown homenajea al Indio Solari con murales en Burzaco, Ministro Rivadavia y Longchamps

Una de las obras se encuentra en la intersección de Alsina y República, en Burzaco, y está dedicada a Gulp!, el primer disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, editado en 1985 y considerado una pieza fundamental en la historia del rock nacional.

El segundo mural titulado "Banderas en tu Corazón" fue realizado en la esquina de Berlín y Mitre, en Longchamps, por los artistas brownianos y se suma a este reconocimiento colectivo a quien dejó una huella imborrable en la cultura argentina.

A su vez, el tercer mural está ubicado en el cruce de Francisco Narciso de Laprida y Del Campo, en Ministro Rivadavia, y destaca la figura del Indio junto a algunos de sus discos más emblemáticos, entre ellos Oktubre, Lobo Suelto-Cordero Atado, Momo Sampler y Luzbelito.

“Despedimos con profundo dolor al querido Indio Solari, una figura inmensa de nuestra cultura popular y del rock nacional. ¡Gracias Indio por tu música, por tu poesía y tu magia!”, expresó Mariano Cascallares.

Carlos Alberto Solari, conocido artísticamente como Indio Solari, fue músico, compositor y cantante. Integró y fundó proyectos emblemáticos como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos, construyendo una obra que marcó a millones de argentinos a lo largo de varias generaciones.

Sus canciones, caracterizadas por una profunda sensibilidad artística, una mirada crítica sobre la realidad y una poética singular, trascendieron el ámbito musical para convertirse en parte de la identidad cultural de nuestro país.

A través de estos murales, Almirante Brown reconoce y celebra el legado de un artista cuya música acompañó a distintas generaciones y seguirá formando parte de la memoria colectiva de los argentinos.