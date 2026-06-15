Más de 3 mil personas vibraron en Don Orione con el recital “Alte Brown despide al Indio Solari”

“Quiero agradecerle al Municipio de Almirante Brown que nos permitió realizar esta ceremonia” tan especial, señaló Augusto Ursino, el cantante de “Cronorock” en el inicio del recital “Alte Brown despide al Indio Solari” ante más de 3 mil personas que este domingo coparon Don Orione.

En efecto, la banda tributo "Cronorock" llevó a cabo junto al Instituto Municipal de las Culturas la "Misa de Despedida" del Inidio Solari en el Parque Don Orione de Almirante Brown. El espectáculo popular se inició pasadas las 16,30 horas y se extendió hasta entrada la noche con una multitud que desafió al frío para despedir al querido Indio.

El Municipio de Almirante Brown en tanto montó un operativo especial con ambulancias del Servicio de Atención Médica 107 AB, Defensa Civil y la participación de todo el equipo municipal que se ocupó de hasta el más mínimo detalle.

El público llegó desde temprano colgando banderas en homenaje al Indio Solari en todo el perímetro del Parque, que para las 16 horas lucía repleto de público a la espera de las canciones y de la misa ricotera.

Mariano Cascallares supervisó todo el evento acompañado por el titular del Concejo Deliberante Nicolas Jawtuschenko; el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de gabinete Paula Eichel.