Gray equipó 12 aulas de una escuela primaria de Luis Guillón

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió la Escuela Primaria N° 19 de Luis Guillón y llevó adelante la entrega de mobiliario para equipar por completo 12 aulas.



“Desde el Municipio, continuamos equipando las escuelas del distrito para que cada estudiante cuente con las mejores condiciones de infraestructura para continuar con su aprendizaje”, expresó Fernando Gray, quien estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno de Esteban Echeverría, Valeria Bellizzi; la directora de Entidades Intermedias local, Micaela Lagrotta; la inspectora de nivel primario, Patricia Folmer; la directora de la institución, Verónica Chaile; y el presidente del Consejo Escolar, David De Lio.



Durante la actividad, el jefe comunal dialogó con las autoridades de la escuela a la que asisten 600 estudiantes, e hizo entrega de 180 mesas, 360 sillas, 12 escritorios para docentes con sus respectivas sillas, 12 pizarrones y 24 percheros.

Esta iniciativa forma parte de un programa de equipamiento de mobiliario escolar que el Municipio lleva adelante en las escuelas públicas de todo el distrito, con el fin de renovar e incorporar elementos para una enseñanza de calidad.