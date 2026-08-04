Yoli, la vaquillona criolla que llevó a la UNLZ a la Rural y recupera una genética argentina

Yoli llegó a la pista de Palermo después de un recorrido bastante más largo que el viaje desde la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Detrás de esa vaquillona de pelaje singular y cuernos visibles hay casi treinta años de investigación, trabajo con genética animal y formación de estudiantes que buscan recuperar una pieza fundamental de la historia ganadera argentina.

El ejemplar fue presentado en la Exposición Rural por un grupo de alumnos de Ingeniería Zootecnista de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNLZ. No se trató solamente de llevar un animal a concurso.

La participación permitió mostrar el resultado de un programa académico orientado a conservar y mejorar el bovino criollo, una raza adaptada durante siglos a diferentes ambientes del territorio nacional y luego desplazada de la producción pampeana por la expansión de las variedades británicas.

La historia del ganado criollo comenzó con los animales introducidos por los españoles durante el siglo XVI. Con el paso de las generaciones desarrollaron rusticidad, fertilidad y adaptación natural a climas, pasturas y condiciones muy diversas. Más tarde, razas como Aberdeen Angus, Hereford y Shorthorn ganaron protagonismo por su rendimiento carnicero y terminaron relegando a aquel bovino que había sido la base inicial de la ganadería local.

La Facultad de Ciencias Agrarias decidió recuperar ese patrimonio genético antes de que quedara reducido a una curiosidad histórica. El trabajo se realiza desde la Cátedra de Mejoramiento y Conservación de Recursos Genéticos, junto con la Asociación de Criadores de Ganado Bovino Criollo, y apunta a estudiar sus características, conservar poblaciones y evaluar cruces que permitan reincorporarlo a sistemas productivos actuales.

Una experiencia de formación que empieza mucho antes de entrar a la pista

Yoli pertenece a una población patagónica especialmente resistente a las bajas temperaturas.

Los investigadores estudian cómo combinar esa capacidad de adaptación con cualidades carniceras presentes en las razas británicas. La búsqueda no consiste en reemplazar un tipo de ganado por otro, sino en aprovechar características complementarias para obtener animales fértiles, precoces, rústicos y con buena calidad de carne.

Los cruces históricos entre bovinos criollos y reproductores británicos ya demostraron que esa combinación puede ofrecer resultados productivos importantes. La genética criolla aporta adaptación al ambiente y capacidad reproductiva. Las razas europeas suman velocidad de crecimiento y conformación carnicera.

El desafío científico es conservar el equilibrio sin perder los rasgos que hacen única a la población original.

Para los estudiantes, la experiencia tiene una dimensión que difícilmente pueda aprenderse sólo dentro de un aula. El trabajo comienza desde el nacimiento del animal e incluye alimentación, manejo, seguimiento sanitario, preparación y presentación ante especialistas. Tomás Luque, Ariadna Ayelén Díaz, Dalila Cabrera, Rodrigo Acevedo, Luciana Erneta y Candelaria Ramos Laino formaron parte del grupo que acompañó el proceso, junto con docentes de la Universidad y miembros del CET N°1 de General Belgrano.

Luciana Erneta fue la encargada de presentar a Yoli frente al jurado. Su participación condensó meses de prácticas, cuidado y aprendizaje. La vaquillona no fue criada como una pieza de exhibición desconectada de la producción. Debía llegar en buenas condiciones a Palermo y, al mismo tiempo, conservar su funcionalidad reproductiva para regresar al campo y continuar dentro del programa.

Ese punto resulta central. Un animal excesivamente preparado para una muestra puede perder temporalmente eficiencia productiva. El criterio aplicado por la UNLZ fue mostrar a Yoli tal como es: una vaquillona desarrollada para trabajar dentro de un rodeo y no solamente para lucirse durante unos minutos en una pista.

La Universidad ya había participado el año anterior con un toro de la misma raza, que obtuvo el tercer puesto dentro de su categoría y poco después volvió al servicio reproductivo con vacas Aberdeen Angus en Carhué. Esa continuidad permite medir el valor real del proyecto más allá de los premios.

La presencia de Yoli también abrió una puerta para explicar al público por qué conservar genética animal es una política productiva. Una raza adaptada puede requerir menos intervenciones, responder mejor ante condiciones climáticas adversas y ofrecer alternativas frente a los desafíos que atraviesa la ganadería.

En tiempos donde la innovación suele asociarse únicamente con dispositivos o programas informáticos, la experiencia de la UNLZ recuerda que también existe tecnología en un rodeo, en una selección genética y en el conocimiento acumulado por estudiantes, docentes y productores. Yoli no llegó a Palermo para representar una nostalgia ganadera.

Llegó para mostrar que una universidad del Conurbano puede recuperar una raza histórica, formar profesionales y convertir patrimonio argentino en una herramienta para el futuro.