Avellaneda: Magdalena Sierra festejó el aniversario de instituciones locales

La intendenta Magdalena Sierra recorrió los aniversarios de tres instituciones históricas de Avellaneda, acompañó los festejos por el Día de las Infancias en Racing Club y participó del cierre de Avellaneda Gamer, reafirmando el acompañamiento del Municipio a los espacios comunitarios, culturales y recreativos de la ciudad.
Región04/08/2026

NOTA 3La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, participó este domingo de los festejos de aniversarios de tres instituciones locales.

 

Acompañada por el secretario de Institucionales, Ariel Lerici, comenzó la recorrida en el 44° aniversario de la Asociación Calabresa “Virgen de la Gracia de Roccella Jonica”, en Avellaneda Centro. Más tarde visitó el 35º aniversario de la Asociación Social y Cultural Sicilia Bedda, de Wilde y finalmente en el Centro de Jubilados San Emilio, de Villa Domínico, los festejos de su 36º aniversario.

 

En todas ellas, Sierra destacó la importancia de acompañar y fortalecer desde la gestión municipal a estos espacios de encuentro en los que se recuperan costumbres tradicionales, se refuerzan lazos comunitarios y se consolida una identidad barrial que es fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad.

 

La jefa comunal también acompañó ayer el festejo del Día de las Infancias que organizó el Racing Club en el predio Tita Mattiussi, donde una gran cantidad de niños y niñas disfrutaron de actividades, juegos y sorteos.

 

Finalmente, y en el cierre del receso escolar por las vacaciones de invierno, recorrió la última jornada de la expo Avellaneda Gamer, que con gran éxito se desarrolló durante dos semanas en el predio del Parque La Estación, con juegos analógicos, electrónicos, food trucks y torneos gamers que ofrecieron mucho entretenimiento con acceso libre y gratuito.

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