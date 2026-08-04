Brown y Provincia avanzan con la renovación de la Ruta 4

El Municipio de Almirante Brown informó que gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanzan a todo ritmo las obras de renovación integral de la Ruta Provincial N° 4, donde actualmente se realiza la construcción de las colectoras de hormigón en el tramo comprendido entre las localidades de Burzaco y Malvinas Argentinas.

Los trabajos incluyen la construcción de colectoras en ambos sentidos de circulación para agilizar el traslado por esta traza tan importante, además de obras hidráulicas y la instalación de nuevas luminarias LED, en el marco de la tercera y última etapa de la renovación integral de este corredor estratégico por el que circulan diariamente más de 120 mil vehículos.

En este marco, la jefa de Gabinete, Paula Eichel, supervisó el avance de los trabajos y destacó que en Almirante Brown “seguimos avanzando en la renovación integral de la Ruta 4, una importante traza por la que pasan más de 120.000 vehículos diarios, siempre con la premisa de mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Los trabajos en esta última etapa incluyen la repavimentación de la calzada existente, el ensanche de la traza, la construcción de colectoras de hormigón en ambos sentidos de circulación, la ejecución de cordón cuneta y la adecuación integral del sistema hidráulico mediante nuevas cañerías pluviales y la optimización de los conductos existentes.

"Además, se pondrán en valor los semáforos para mejorar el ordenamiento del tránsito, se renovarán las pasarelas peatonales y se ejecutarán obras complementarias que fortalecerán la seguridad vial y la circulación en toda la zona", indicó Mariano Cascallares.

La intervención se desarrolla en varios frentes de obra: desde la calle Vidal hasta Diomede, en Burzaco; desde Diomede hasta la calle Pino, en Malvinas Argentinas; y desde la calle Pino hasta la avenida Capitán Moyano, donde también se renovará el distribuidor de tránsito que marcará la finalización del proyecto.

De esta manera, con la finalización de esta tercera y última etapa quedará completamente renovado el corredor de la Ruta Provincial N° 4 a lo largo de sus casi 14 kilómetros en Almirante Brown, atravesando cinco localidades del distrito: San Francisco Solano, Claypole, San Francisco de Asís, Burzaco y Malvinas Argentinas, fortaleciendo la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo de toda la región.

Finalmente, desde el Municipio browniano anticiparon que la siguiente gran intervención prevista sobre este corredor será la remodelación integral de la Rotonda El Vapor, cuya ejecución está proyectada para los próximos meses.