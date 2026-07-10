Cascallares recorrió el nuevo SUM de la Comunidad de Longchamps que acercará servicios y talleres a los vecinos

Con el objetivo de seguir sumando infraestructura y servicios, Mariano Cascallares recorrió el nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Comunidad construido en el barrio La Arboleda de Rayo de Sol, en Longchamps, una obra realizada en articulación entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires que ya se encuentra finalizada y será inaugurada próximamente.
Región10/07/2026

CICLa visita se llevó adelante en el marco del programa Brown Suma, durante una recorrida por distintas obras y servicios que se ejecutan en la mencionada localidad. El nuevo edificio está ubicado en la calle Aviadora Carola Lorenzini N° 3147, entre Boedo y Álvarez de Santa Clara, y cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos, sanitarios propios y todos los servicios necesarios para el desarrollo de múltiples actividades.

 

En ese contexto, Mariano Cascallares destacó: "Seguimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia para generar más infraestructura que permita ampliar derechos y brindar nuevos espacios de encuentro para nuestros vecinos. Este nuevo SUM será un lugar de integración, formación y participación para toda la comunidad de Longchamps".

 

El espacio fue construido con el impulso del gobernador Axel Kicillof y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y permitirá llevar adelante capacitaciones laborales, talleres, propuestas culturales, deportivas y actividades sociales destinadas a miles de vecinos y vecinas de la zona.

 

Por su parte, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, remarcó que "es el primero de estos edificios que se construye en el distrito y sumará talleres y eventos de todo tipo”.

 

Desde el Municipio informaron que el nuevo edificio será inaugurado oficialmente en las próximas semanas y que oportunamente se dará a conocer el cronograma de actividades y propuestas que allí se desarrollarán.

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