Cascallares recorrió el nuevo SUM de la Comunidad de Longchamps que acercará servicios y talleres a los vecinos

La visita se llevó adelante en el marco del programa Brown Suma, durante una recorrida por distintas obras y servicios que se ejecutan en la mencionada localidad. El nuevo edificio está ubicado en la calle Aviadora Carola Lorenzini N° 3147, entre Boedo y Álvarez de Santa Clara, y cuenta con más de 300 metros cuadrados cubiertos, sanitarios propios y todos los servicios necesarios para el desarrollo de múltiples actividades.

En ese contexto, Mariano Cascallares destacó: "Seguimos trabajando junto al Gobierno de la Provincia para generar más infraestructura que permita ampliar derechos y brindar nuevos espacios de encuentro para nuestros vecinos. Este nuevo SUM será un lugar de integración, formación y participación para toda la comunidad de Longchamps".

El espacio fue construido con el impulso del gobernador Axel Kicillof y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y permitirá llevar adelante capacitaciones laborales, talleres, propuestas culturales, deportivas y actividades sociales destinadas a miles de vecinos y vecinas de la zona.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán, remarcó que "es el primero de estos edificios que se construye en el distrito y sumará talleres y eventos de todo tipo”.

Desde el Municipio informaron que el nuevo edificio será inaugurado oficialmente en las próximas semanas y que oportunamente se dará a conocer el cronograma de actividades y propuestas que allí se desarrollarán.