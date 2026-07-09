Banderazo en la Plaza Grigera: miles de vecinos de Lomas celebraron este 9 de julio “Amor por la Patria y Mundial en Comunidad”

El intendente Federico Otermín, junto a su esposa, la Ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, compartieron la jornada que incluyó la entonación del Himno nacional, la presentación de Orellana Lucca, ballets folklóricos, un homenaje al Indio Solari, baile popular, guiso patrio, pastelitos y chocolatada.

“En lo que ya es un clásico cada vez que hay una fecha patria, en Lomas celebramos el 9 de julio con la alegría de amar a este suelo que nos vio nacer y mirando al futuro con esperanza”, destacó Otermín que estuvo acompañado también por la jefa de Gabinete del Municipio, Sol Tischik y la secretaria general, Aldana Scillama. “Como intendente, en nombre del Gobierno de la Comunidad, gracias de corazón a este pueblo maravilloso. Cuidemos nuestra Patria, amemos nuestra Patria, porque nos merecemos estar mejor y si nos quieren tristes y separados acá estamos, felices y en paz, en familia y en comunidad”, añadió.

“¡Viva la Patria, viva Argentina!”, cerró el Intendente ante una Plaza Grigera colmada de vecinos de todos los barrios.