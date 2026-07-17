Cae banda que operaba en Zona Sur, el Oeste del Conurbano y Tucumán

Las rutas del Conurbano vuelven a quedar en el centro de una investigación por piratería del asfalto, uno de los delitos más complejos para la logística y el abastecimiento comercial. Después de varios meses de trabajo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desarticular una organización acusada de robar mercadería en tránsito mediante una estructura que extendía sus operaciones entre distintos puntos del Conurbano bonaerense y la provincia de Tucumán.

El operativo terminó con tres personas detenidas, siete allanamientos simultáneos y el secuestro de vehículos, un arma de fuego y distintos elementos que ahora forman parte de la causa judicial que tramita en Esteban Echeverría.

Una investigación que reconstruyó el recorrido de la banda

La pesquisa comenzó mucho antes de que aparecieran los móviles policiales en las puertas de las viviendas allanadas. Durante semanas, los investigadores reconstruyeron movimientos, analizaron imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas sobre corredores viales y realizaron distintas tareas de inteligencia para identificar cómo funcionaba la organización.

Ese trabajo permitió detectar una red logística que, según la investigación, era utilizada para interceptar camiones y apropiarse de la mercadería transportada. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó una serie de procedimientos simultáneos en Monte Grande, San Antonio de Padua, Virrey del Pino y diferentes localidades de Tucumán.

Durante los allanamientos fueron detenidos tres hombres señalados como integrantes de la organización. De acuerdo con la investigación, cada uno cumplía funciones específicas dentro del esquema delictivo, una modalidad habitual en las bandas dedicadas al robo de cargas, donde la planificación suele ser tan importante como la ejecución.

Los procedimientos también permitieron secuestrar dos camiones Mercedes-Benz, un camión Scania y un Chevrolet Corsa que, según los investigadores, habría sido utilizado como vehículo de apoyo durante algunos de los hechos investigados.

Entre los elementos incautados apareció además una pistola calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con la numeración suprimida, diez teléfonos celulares, una soldadora láser de precisión con todos sus accesorios y un equipo de aire acondicionado que permanecía embalado, cuya procedencia también quedó bajo análisis.

Ahora será la etapa judicial la que deberá determinar el grado de participación de cada uno de los imputados y establecer si existen otros integrantes aún no identificados dentro de la organización.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 descentralizada de Esteban Echeverría, donde enfrentan acusaciones por robo agravado y piratería del asfalto.

La investigación vuelve a mostrar que este tipo de delitos ya no responde a acciones improvisadas. Detrás de cada golpe suele existir una logística preparada, vehículos de apoyo, tareas de inteligencia previas y una red capaz de mover rápidamente mercadería robada entre distintas jurisdicciones. Por eso, cuando una banda cae, el desafío recién empieza: reconstruir toda la trama para impedir que otro engranaje ocupe el lugar que quedó vacío.