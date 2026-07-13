Conurbano: cuatro delincuentes murieron en tres tiroteos en menos de un día

Hay días en los que el conurbano parece condensar en pocas horas todos los dilemas de la inseguridad argentina. En menos de un día, tres intentos de robo terminaron a los tiros en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El saldo fue contundente: cuatro delincuentes muertos, un efectivo de la Policía Federal peleando por su vida y una sensación que vuelve a instalarse en miles de vecinos: cualquier asalto puede convertirse en un enfrentamiento fatal en cuestión de segundos.

Los episodios ocurrieron en La Reja, City Bell y Gerli, localidades separadas por decenas de kilómetros pero unidas por una misma postal. Robos cometidos con armas, víctimas que resultaron ser policías -o ex policías- y escenas que terminaron bajo la lupa de fiscales, peritos y cámaras de seguridad.

Tres hechos distintos, una misma radiografía de la violencia

La secuencia más dramática se registró en La Reja, partido de Moreno, durante la tarde. Un cabo de la Policía Federal que estaba de franco escuchó los pedidos de ayuda de un vecino al advertir que una vivienda estaba siendo robada. Sin esperar refuerzos decidió intervenir.

Cuando llegó hasta la casa se encontró frente a frente con los asaltantes, que ya habían cargado objetos robados en la camioneta del propietario. Según la reconstrucción inicial, el efectivo se identificó y dio la voz de alto. Lo que siguió fue un intercambio de disparos que terminó con los dos delincuentes muertos junto al vehículo y el policía gravemente herido.

Recibió impactos en el rostro, un hombro y el abdomen. Un video registrado por vecinos muestra los desesperados intentos de un familiar por mantenerlo consciente mientras aguardaban la llegada de la ambulancia. Primero fue operado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega y luego derivado al Churruca, donde permanece internado en terapia intensiva.

La investigación también reveló otro dato estremecedor. El dueño de la vivienda denunció que uno de los ladrones había apoyado un arma sobre la cabeza de su hijo de apenas un año y medio para obligarlo a entregar pertenencias.

Mientras tanto, en City Bell, partido de La Plata, otro efectivo federal que circulaba en motocicleta fue interceptado por dos motochorros cerca de la estación ferroviaria. Tampoco sabían que la víctima pertenecía a una fuerza de seguridad.

El policía reaccionó, se identificó y abrió fuego cuando uno de los asaltantes le apuntó. Uno murió en el lugar y el segundo quedó internado bajo custodia policial. Los peritos determinaron posteriormente que el arma utilizada por los delincuentes era una réplica de una pistola 9 milímetros.

La tercera escena ocurrió pocas horas después en Gerli, partido de Avellaneda. Allí un suboficial retirado de la Policía Federal, de 71 años, acababa de regresar de una casa de cambios junto a su pareja cuando fue seguido por dos motociclistas.

Según declaró, al llegar a su domicilio ambos delincuentes subieron a la vereda y le exigieron el dinero que llevaba. El hombre extrajo una pistola calibre .22 y respondió al ataque. Uno de los asaltantes cayó muerto mientras que su cómplice logró escapar en la moto. Al igual que en City Bell, la Policía Científica determinó que el fallecido portaba una réplica metálica de un arma de fuego.

Ahora cada uno de los expedientes seguirá caminos judiciales independientes. Los fiscales deberán reconstruir con precisión cada secuencia, establecer si existieron situaciones de legítima defensa y analizar el uso de las armas involucradas. También serán fundamentales las imágenes registradas por cámaras y los testimonios de quienes presenciaron los hechos.

Más allá de las diferencias entre los casos, la seguidilla deja una fotografía inquietante. En numerosos barrios del conurbano, los robos armados se resuelven cada vez más rápido y de la peor manera. Las réplicas de armas siguen utilizándose para intimidar a las víctimas, pero del otro lado aparecen policías de franco, retirados o ciudadanos armados que reaccionan en segundos.

Ninguna sociedad puede naturalizar que salir a trabajar, volver de una casa de cambios o intentar ayudar a un vecino termine en una balacera. Tampoco puede ignorar que detrás de cada expediente quedan familias atravesadas por la violencia y comunidades que vuelven a preguntarse cuánto falta para que el próximo tiroteo ocurra en la esquina de su casa.