Berazategui: cayó un prófugo por abuso sexual agravado

En las calles del conurbano muchas historias parecen perderse entre el movimiento cotidiano. Pero algunas terminan encontrando un punto de quiebre.

Eso ocurrió en Berazategui, donde un hombre que permanecía prófugo y era buscado por la Justicia por una causa de presunto abuso sexual agravado fue finalmente detenido tras una investigación que permitió reconstruir sus movimientos y detectar los lugares que frecuentaba. La captura puso fin a varias semanas de búsqueda y reactivó un expediente que ahora volverá a avanzar en los tribunales de Quilmes.

Una investigación que terminó con la captura

La orden de detención había sido emitida a mediados de junio por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 8 del Departamento Judicial de Quilmes. Desde ese momento comenzó una tarea de seguimiento encabezada por detectives de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, quienes analizaron distintos puntos donde el sospechoso podía permanecer oculto para evitar ser localizado.

Las averiguaciones llevaron a los investigadores hasta Berazategui, donde reunieron información que indicaba que el hombre frecuentaba esa zona del sur del conurbano bonaerense. Con esos datos se organizó un operativo de vigilancia que quedó en manos del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

La espera terminó en la intersección de las calles 11 y 115. Allí los efectivos identificaron a un hombre cuyas características coincidían con las del prófugo. Luego de verificar su identidad procedieron a concretar la detención sin que trascendieran incidentes durante el procedimiento.

Tras el arresto, el acusado fue trasladado a la sede judicial correspondiente y quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 de Quilmes, a cargo del juez Martín Nolfi, que deberá resolver los próximos pasos de la causa mientras continúa la investigación.

El expediente está vinculado al presunto delito de abuso sexual agravado. Como ocurre en este tipo de procesos, la detención no implica una condena, sino que permite que la Justicia continúe el trámite judicial con el imputado sometido al proceso.

El Código Penal argentino contempla distintas escalas de penas para los delitos contra la integridad sexual. La gravedad de la sanción depende de las circunstancias del hecho investigado, de la existencia de agravantes y de la calificación que finalmente determine la Justicia. En los casos más graves, cuando existe acceso carnal, las penas previstas pueden alcanzar entre ocho y veinte años de prisión.

La captura vuelve a poner en primer plano el trabajo que demanda localizar a personas con pedidos de detención vigentes. Detrás de cada operativo hay semanas de reconstrucción de movimientos, cruces de información y tareas de inteligencia judicial destinadas a garantizar que quienes son requeridos por los tribunales comparezcan ante la Justicia.

En delitos de esta naturaleza, el desafío no termina con una detención. Comienza otra etapa igual de importante: la investigación judicial, el respeto por las garantías del proceso y la búsqueda de respuestas para las víctimas. Porque detrás de cada expediente hay personas atravesadas por hechos de enorme gravedad y una comunidad que espera que la Justicia avance con celeridad y sin zonas de impunidad.