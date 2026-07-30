El FMI mira a Vaca Muerta mientras crecen las dudas sobre la capacidad de pago de la Argentina en 2027

La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, tuvo un fuerte contenido simbólico. El recorrido por Vaca Muerta junto al presidente de YPF, Horacio Marín, no fue un gesto protocolar ni una postal para inversores. El Fondo no viaja para admirar yacimientos ni para compartir optimismo. Viaja para responder una pregunta mucho más simple: ¿Argentina podrá pagar la deuda que mantiene con el organismo sin volver a caer en una crisis financiera?

La historia reciente obliga a mirar con cautela. En marzo de 2018, Christine Lagarde aseguró en Buenos Aires que no había llegado para negociar un programa. Apenas dos meses más tarde, el gobierno de Mauricio Macri firmó el mayor acuerdo de la historia del FMI por USD 57.000 millones. Los antecedentes enseñan que las declaraciones públicas y las necesidades financieras no siempre recorren el mismo camino.

La verdadera prueba empieza en 2027

El calendario financiero muestra por qué la preocupación no desaparece. En 2027 Argentina enfrentará vencimientos en moneda extranjera cercanos a los USD 25.000 millones, justo en un año de elecciones presidenciales. Además, la relación financiera con el FMI cambia de signo: el país deberá cancelar alrededor de USD 7.500 millones mientras recibiría apenas unos USD 1.700 millones en desembolsos.

Luis Caputo sostiene que el programa financiero permite atravesar ese escenario sin sobresaltos. Sin embargo, los propios movimientos del mercado muestran que la cautela sigue intacta.

Según un relevamiento de la consultora Eco Go, durante el segundo trimestre de 2026 la demanda total de cobertura cambiaria rondó los USD 16.000 millones. La cifra quedó lejos de los casi USD 28.000 millones registrados durante el segundo trimestre de 2025, en plena incertidumbre preelectoral, pero continúa ubicada en niveles elevados.

La diferencia ya no está en la magnitud sino en la forma. Las empresas dejaron de privilegiar la dolarización directa y migraron hacia bonos dollar linked, instrumentos que además cumplen otra función: el Gobierno los utiliza para absorber pesos del mercado. La cobertura cambiaria y la esterilización monetaria terminaron conviviendo dentro de una misma estrategia financiera.

Del lado minorista, Claudio Caprarulo, economista de Analytica, describió un fenómeno similar. Cerca de 1,5 millones de personas compran mensualmente alrededor de USD 3.000 millones en dólar ahorro. Es menos que los aproximadamente USD 6.000 millones mensuales observados durante los momentos de mayor tensión del año pasado, aunque suficiente para demostrar que la búsqueda de cobertura nunca desapareció.

Wall Street tampoco mira 2027 con relajación. JP Morgan consideró factible el programa financiero oficial para 2026, pero advirtió que un escenario electoral más competitivo, menor acceso al financiamiento y menos ingresos extraordinarios podría obligar al Tesoro a comprar al Banco Central unos USD 10.700 millones, más del doble de lo previsto originalmente.

Por eso Vaca Muerta dejó de ser solamente un proyecto energético. También pasó a convertirse en la principal apuesta financiera del Gobierno. La expectativa es que el ingreso creciente de divisas permita atravesar un calendario de deuda extremadamente exigente sin repetir la secuencia que terminó golpeando al propio Caputo durante la administración Macri: tensión cambiaria, deterioro de las expectativas y un proceso político que terminó resolviéndose en las urnas. La pregunta es si esta vez la producción de hidrocarburos alcanzará para compensar una historia que, en materia financiera y electoral, suele mostrar demasiadas rimas.