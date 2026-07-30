Venta libre de medicamentos: farmacéuticos y Provincia alertan por riesgos sanitarios y mayor gasto familiar

La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de incorporar nuevos principios activos al régimen de venta libre volvió a poner en debate un tema sensible: hasta dónde puede ampliarse el acceso a los medicamentos sin debilitar los controles sanitarios. La medida fue presentada como una forma de agilizar la disponibilidad de tratamientos para afecciones frecuentes, pero recibió cuestionamientos de distintos sectores vinculados al sistema de salud, que alertan sobre las consecuencias que podría tener tanto para la salud pública como para la economía de los pacientes.

Entre las voces críticas se ubicó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien sostuvo que la resolución no sólo modifica la forma en que se accede a determinados medicamentos, sino que además implica que muchos de ellos dejen de contar con descuentos y coberturas, incrementando el gasto directo que deben afrontar las familias.

La preocupación por la automedicación y el rol del farmacéutico

El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires también expresó su rechazo a la decisión y puso el foco en un aspecto que considera central: ningún medicamento es completamente inocuo y su utilización siempre requiere criterios sanitarios, aun cuando esté destinado a tratar cuadros considerados leves.

Desde la entidad remarcaron que la consulta médica y el asesoramiento farmacéutico forman parte del uso seguro de estos productos. Advirtieron que ampliar el universo de medicamentos de venta libre puede favorecer prácticas de automedicación, dificultar el seguimiento de los tratamientos y aumentar los riesgos asociados al consumo sin orientación profesional.

Los farmacéuticos también cuestionaron que la medida avance hacia una mayor desregulación del mercado, al entender que un medicamento no puede ser considerado un producto de consumo común. A su criterio, la seguridad del paciente depende no sólo de la calidad del fármaco, sino también de que exista una adecuada indicación, información y control sobre su utilización.

La disposición de la ANMAT incorpora al régimen de venta libre medicamentos con los principios activos Trimebutina Maleato, Levocetirizina Diclorohidrato, Fexofenadina Clorhidrato, Dimenhidrinato, Nafazolina Clorhidrato combinada con Feniramina Maleato, Olopatadina Clorhidrato, Carboximetilcisteína, Cloruro de Aluminio Hexahidratado, Carbonato de Calcio combinado con Tintura de Árnica Montana y Nitrato de Plata, además de formulaciones específicas con Ivermectina.

Según explicó el organismo nacional, la decisión alcanza a medicamentos que durante años demostraron un perfil de seguridad favorable y se enmarca en el proceso de revisión de las condiciones de expendio dispuesto por la Secretaría de Salud. La normativa también exige que los nuevos envases indiquen su condición de venta libre e incorporen un código QR con el prospecto correspondiente.

Sin embargo, para los sectores que cuestionan la medida, el debate excede la posibilidad de conseguir un medicamento con mayor facilidad. La preocupación pasa por preservar el circuito sanitario que acompaña su utilización. En ese sentido, sostienen que facilitar el acceso no debería implicar reducir las instancias de orientación profesional, ya que incluso los tratamientos destinados a afecciones simples pueden provocar efectos adversos, interacciones con otros medicamentos o un uso inadecuado si no media una evaluación sanitaria. El desafío, advierten, consiste en ampliar el acceso sin debilitar una de las principales herramientas de prevención que tiene el sistema de salud: el uso responsable de los medicamentos.