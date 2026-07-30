Trabajar para repartir: más de 450 viajes ya no alcanzan para sacar a una familia de la pobreza en el AMBA

Durante años, las aplicaciones de reparto se presentaron como una oportunidad para generar ingresos con rapidez y sin demasiadas barreras de ingreso. Hoy siguen siendo una puerta abierta para quienes quedaron afuera del mercado laboral formal, pero detrás de esa flexibilidad aparece una realidad cada vez más exigente: para sostener a una familia tipo hacen falta más de 450 entregas mensuales y el trabajador sigue afrontando en soledad los costos, los riesgos y la incertidumbre de la actividad.

El dato surge del Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), elaborado por la Fundación Encuentro. La medición correspondiente a marzo de 2026 estimó que un repartidor necesitó completar 453 pedidos para reunir el ingreso equivalente a la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes. El cálculo parte de una remuneración promedio de $3.165,20 por viaje y no contempla propinas, pero tampoco descuenta combustible, mantenimiento de la moto o bicicleta, telefonía ni otros gastos indispensables para trabajar. En otras palabras, representa un piso y no el esfuerzo económico real.

Más repartidores, menos consumo y una competencia creciente

La aparente estabilidad del indicador respecto de diciembre, cuando se requerían 454 pedidos, esconde un escenario más complejo. La Fundación Encuentro detectó que aumentó la cantidad de viajes necesarios para afrontar gastos esenciales como la canasta alimentaria, el alquiler o el costo de crianza de un hijo. La diferencia estuvo en que PedidosYa actualizó el valor promedio por entrega de $3.659 a $3.924, mientras Rappi mantuvo congelada su remuneración desde octubre de 2025. Sin esa actualización parcial, el deterioro habría sido mayor.

La presión no proviene únicamente del valor de cada pedido. También cambia el contexto donde se desarrolla la actividad. La desaceleración del consumo reduce la cantidad de órdenes disponibles al mismo tiempo que la pérdida de empleo registrado empuja a más personas hacia las plataformas. El resultado es un mercado donde cada vez hay más repartidores disputando una demanda que dejó de crecer al mismo ritmo.

Los indicadores laborales ayudan a comprender ese fenómeno. Durante el primer trimestre de 2026, la desocupación alcanzó el 7,8%, mientras la subocupación llegó al 11,1%. A la vez, un procesamiento del IIEP UBA-Conicet sobre la Encuesta Permanente de Hogares ubicó la informalidad en el 44,2% de los ocupados, dos puntos por encima del año anterior. Eso significa que más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan su actividad sin la cobertura plena de los derechos laborales y de la seguridad social.

En ese escenario, las aplicaciones funcionan como un refugio para quienes necesitan generar ingresos de manera inmediata. Sin embargo, esa alternativa convive con una relación laboral que continúa bajo discusión judicial. La Suprema Corte bonaerense dejó vigentes sanciones aplicadas por el Ministerio de Trabajo provincial a plataformas por presuntas irregularidades en el registro de repartidores, fortaleciendo el debate sobre el verdadero vínculo entre las empresas y quienes realizan las entregas.

A la incertidumbre económica se suma el riesgo cotidiano. Los repartidores trabajan sin vacaciones pagas, aguinaldo, aportes previsionales ni cobertura integral frente a accidentes, pese a desempeñar una tarea que transcurre casi exclusivamente en la calle. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas representan el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales, un dato que adquiere otra dimensión cuando el vehículo también constituye la principal herramienta de trabajo.

En el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, el delivery ya no expresa solamente una nueva forma de consumir. También refleja una transformación más profunda del mercado laboral: donde antes había un empleo registrado, muchas veces hoy aparece una aplicación. El problema ya no pasa únicamente por conseguir trabajo. Cada vez con más frecuencia, el desafío es que ese trabajo alcance para vivir con dignidad.