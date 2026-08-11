La inflación de julio se acelera hacia el 3%: el dato de CABA ya es consenso nacional

El número que ayer todavía se discutía como una simple extrapolación del índice porteño al resto del Área Metropolitana ya circula en los informes privados como un dato de realidad. La inflación de julio no solo detuvo la desaceleración de los dos meses anteriores: la está empujando otra vez hacia la barrera psicológica del 3%.

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un alza del 2,9% el mes pasado. Cuando se toman esas variaciones por división y se les aplican los ponderadores que utiliza el INDEC a nivel nacional, el resultado cae en un rango de entre 2,4% y 2,8%, según el informe de la consultora LCG procesado por Agencia Noticias Argentinas. La diferencia entre el 2,9% porteño y el piso proyectado de 2,4% nacional se explica casi por completo por la canasta: los rubros estacionales -paquetes turísticos con subas del 26% y alojamiento con 29%- pesan mucho más en la medición de la Ciudad que en la del país, y el efecto de las vacaciones de invierno los disparó.

Pero el problema de fondo no está en lo estacional. La inflación núcleo de la Ciudad saltó del 1,9% al 2,2%. Ese movimiento, el que mide la inercia de los precios básicos una vez sacados los estacionales y los regulados, es el que realmente incomoda. Indica que la desaceleración que se celebraba en mayo y junio, cuando el índice general se acercaba a la zona del 2%, no logró anclar la dinámica de fondo.

El piso se movió y el plan lo siente

Hasta hace muy poco el relato oficial y el de buena parte del mercado hablaban de una pendiente suave y sostenida hacia abajo. El 2,4% o el 2,8% de julio, si se confirma en el número del INDEC, cambia el tono de la conversación. Ya no se discute si la desaceleración se pausó: se discute cuánto se revirtió. Y la mayoría de las consultoras que hasta la semana pasada todavía hablaban de “extrapolación de CABA” hoy tratan ese rango como el escenario base.

La persistencia del núcleo es el dato que más complicación le agrega al esquema. Mientras los estacionales pueden moderarse en agosto, la inercia de los precios básicos no se apaga con el mismo ritmo. Eso implica que la convergencia hacia niveles inferiores de inflación se vuelve más lenta y más costosa en términos de actividad y de expectativas. El plan económico, que apostó fuerte a la desinflación como ancla de credibilidad, se encuentra otra vez con el piso real de la economía argentina: una estructura de precios que todavía no terminó de acomodarse y un núcleo que se resiste a ceder.

En términos políticos el mensaje es claro. La barrera del 3% no es solo un número estadístico: es el umbral a partir del cual las expectativas empiezan a desanclarse otra vez, los contratos se reescriben más rápido y el margen de maniobra del gobierno se estrecha. Lo que hasta ayer se presentaba como un proceso de consolidación de la baja ahora se lee como una advertencia de que la pendiente descendente se interrumpió y que el próximo tramo puede ser más empinado hacia arriba que hacia abajo.

El cierre del mes de julio no es un accidente de calendario. Es la confirmación de que la economía real sigue marcando el ritmo y que las proyecciones voluntaristas tienen un límite concreto cuando los precios básicos se niegan a cooperar.