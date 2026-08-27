Choque de titanes cósmicos: la Vía Láctea y Andrómeda

Por Jaime Veas Oyarzo.

Una carrera a 110 kilómetros por segundo

Actualmente, Andrómeda se encuentra a unos 2,5 millones de años luz de distancia. Sin embargo, la gravedad está acortando la brecha a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Los modelos y simulaciones más precisos apuntan a que el primer contacto entre las periferias gaseosas de ambas galaxias ocurrirá en aproximadamente 4.000 a 4.500 millones de años.

Lejos de ser una explosión instantánea, la colisión será un lento baile gravitacional que durará miles de millones de años. Las galaxias se atravesarán mutuamente, se estirarán debido a las fuerzas de marea galáctica y volverán a unirse hasta fusionarse por completo en una enorme galaxia elíptica.

El destino de la Tierra y el Sistema Solar

Para tranquilidad de la humanidad —o de las especies que habiten la Tierra en ese futuro lejano—, las posibilidades de que dos estrellas choquen directamente son prácticamente nulas. El espacio entre ellas es tan vasto que la materia simplemente se entrelazará.

Sin embargo, el Sistema Solar no saldrá completamente ileso:

- Cambio de dirección: existe una alta probabilidad de que nuestro Sol sea arrojado a una órbita completamente diferente, quedando relegado a las afueras de la nueva galaxia fusionada.

- Destrucción planetaria improbable: los planetas mantendrán sus órbitas alrededor del Sol, por lo que la estructura interna de nuestro sistema no se desintegrará.

- El fin del Sol: para cuando la fusión se complete, el Sol estará entrando en su fase final como gigante roja, por lo que la Tierra será inhabitable mucho antes por razones estelares propias y no por el choque galáctico.