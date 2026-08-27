EDICIÓN IMPRESA

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El Municipio acompaña la llegada de una prestigiosa cadena de cafés y restaurantes en una histórica casona de Alte BrownRegión26/08/2026
El Municipio de Almirante Brown acompañó la llegada del primer local de la cadena gastronómica "Croque Madame" en la calle Avellaneda N° 662 (entre Seguí y Spiro) de Adrogué, que abrió sus puertas en las últimas jornadas en la histórica Casona "Villa Fontana", cuya restauración y puesta en valor fue declarada de Interés Municipal, Histórico y Patrimonio Arquitectónico por el Concejo Deliberante browniano.
Robaron una casa en Temperley, siguieron la pista de un auto y terminaron con dos detenidosPoliciales27/08/2026
El asalto ocurrió sobre la avenida Almirante Brown. El análisis de cámaras permitió reconstruir la fuga y llevó la investigación hasta Tres de Febrero, donde la Policía realizó seis allanamientos y arrestó a dos sospechosos.
Pidió salir libre y, si sigue preso, que lo alojen en una cárcel de Florencio VarelaPoliciales27/08/2026
Alberto Martín Del Valle fue detenido en Florencio Varela tras años prófugo por el abuso sexual de una niña de 11 años que quedó embarazada. Su defensa sostiene que la causa prescribió y reclama su libertad. Como alternativa, pidió permanecer en una unidad penitenciaria del distrito donde fue capturado para estar cerca de su actual familia.
La cadena gastronómica inauguró su primer local en Almirante Brown tras restaurar el inmueble protegido de principios del siglo XX. Cascallares destacó la inversión, la preservación del patrimonio arquitectónico y el crecimiento de la oferta gastronómica local.
La entrega alcanzó a 79 personas a través del Programa Oftalmológico Social. Los beneficiarios realizaron previamente controles de agudeza visual para determinar la graduación necesaria y pudieron elegir sus marcos.