ARCA acelera embargos a pymes: juicios en días sobre empresas asfixiadas por la falta de ventas

Una pyme puede atrasarse apenas unos días en el pago del IVA y encontrarse, casi sin transición, con una ejecución fiscal en marcha y sus cuentas bajo amenaza de embargo. Eso es lo que contadores y empresarios empiezan a describir ante el nuevo ritmo de ARCA: una maquinaria fiscal acelerada que cae sobre compañías que muchas veces no dejaron de pagar por decisión, sino porque el mercado interno ya no genera la caja suficiente para cumplir con todas sus obligaciones en término.

El dato inquietante no es que el Estado cobre impuestos ni reclame deudas exigibles. Esa es una de sus funciones. El problema es la velocidad y el contexto económico sobre el cual se despliega esa capacidad. Profesionales con décadas de ejercicio aseguran recibir ejecuciones a pocos días del vencimiento y advierten que, una vez judicializado el reclamo, aparecen honorarios, intereses y medidas cautelares capaces de complicar inmediatamente la operatoria cotidiana.

Para una gran compañía, una controversia fiscal puede ser un expediente más dentro de una estructura financiera compleja. Para una pyme con 10, 20 o 30 trabajadores, una cuenta inmovilizada puede significar no pagar proveedores, postergar salarios, frenar compras de insumos o directamente detener la producción. El instrumento diseñado para garantizar el cobro puede terminar deteriorando la capacidad del contribuyente para generar el dinero con el cual debería pagar.

Cuando la falta de caja termina en el juzgado

La digitalización permitió acelerar el procedimiento. La intimación llega al Domicilio Fiscal Electrónico, la deuda puede pasar rápidamente a un agente fiscal y la ejecución avanzar en cuestión de días. Abierta la instancia judicial, el margen para responder puede reducirse a cinco días. A la obligación original se agregan intereses y honorarios profesionales que pueden representar entre 8% y 10% del monto reclamado. Incluso después de cancelar la deuda, la liberación efectiva de fondos embargados puede requerir alrededor de 48 horas hábiles.

El salto tecnológico mejora la capacidad recaudatoria del Estado. El problema aparece cuando esa eficiencia administrativa se aplica sobre un entramado pyme que administra escasez. Menos ventas, servicios más caros, crédito costoso y problemas de competitividad reducen el capital de trabajo. En ese escenario, la fecha de vencimiento tributario no siempre coincide con la fecha en la que ingresan los pagos de clientes.

Durante años, muchas pequeñas empresas utilizaron de hecho la postergación de algunos impuestos como financiamiento de emergencia. No es una situación deseable y mucho menos un derecho adquirido. Pero expresa un problema concreto: cuando desaparece la liquidez, alguien financia el descalce. Puede hacerlo un banco, un proveedor, el propietario con capital propio o, finalmente, el fisco mediante algunos días de atraso. El endurecimiento actual elimina esta última válvula sin que necesariamente haya aparecido otra fuente accesible de financiamiento.

Un caso difundido esta semana sintetiza el cuadro. Una metalúrgica del Conurbano con 18 empleados, salarios al día y facturación declarada no consiguió completar el dinero correspondiente a una obligación que venció el 15 de agosto. Apenas una semana después ya tenía encaminada la ejecución fiscal y pocos días más tarde recibió la intimación judicial.

El ejemplo importa porque obliga a introducir una distinción elemental: no es lo mismo evasión que iliquidez.

Una empresa que vende, cobra y deliberadamente oculta operaciones para no pagar impuestos debe ser fiscalizada y sancionada. Una compañía formal que factura, sostiene empleados y atraviesa un bache financiero tiene una deuda igualmente exigible, pero presenta un problema económico diferente. Si la respuesta automática ante ese problema consiste en inmovilizar sus cuentas, el Estado corre el riesgo de transformar una mora transitoria en una crisis empresarial permanente.

La paradoja aparece con mayor claridad al observar el programa económico completo. El Gobierno construyó buena parte de su identidad alrededor de la libertad económica, la reducción de regulaciones y la reivindicación del empresario privado como generador de riqueza. Sin embargo, para una pyme que pelea diariamente contra la caída de las ventas, los costos y la falta de financiamiento, el Estado que promete retirarse de la actividad económica reaparece con extraordinaria velocidad cuando llega el momento de recaudar.

No hace falta convertir esta discusión en una defensa del incumplimiento tributario. Los impuestos deben pagarse. El interrogante es otro: qué grado de inteligencia económica tiene una administración fiscal que puede actuar con precisión digital sobre empresas cuya capacidad financiera se deteriora.

La situación se vuelve todavía más delicada porque el tejido pyme funciona como una cadena. La empresa que no cobra de un cliente demora al proveedor; el proveedor posterga una obligación; el atraso llega al fisco y ARCA ejecuta. Si en ese punto se bloquean cuentas, el problema deja de pertenecer a una sola compañía y vuelve a recorrer la cadena mediante pagos demorados, menor producción o empleo en riesgo.

Una administración tributaria eficaz debería distinguir al evasor estructural del contribuyente que atraviesa una dificultad circunstancial y ofrecer mecanismos razonables para regularizar antes de convertir el problema financiero en judicial. No por indulgencia, sino porque preservar una empresa en funcionamiento también preserva recaudación futura.

Cuando el mercado interno se enfría, el mostrador vende menos y el crédito no alcanza, acelerar embargos puede mejorar una planilla de corto plazo mientras deteriora la economía que deberá sostenerla mañana. Cobrar una deuda es función del Estado. Pero asfixiar al contribuyente que todavía produce, emplea, factura y busca pagar puede terminar siendo un pésimo negocio fiscal: cobrar rápido hoy a costa de quedarse mañana sin empresa a la cual cobrarle.