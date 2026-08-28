Echeverría moderniza el Hospital Santamarina con nuevo equipamiento de laboratorio

El Municipio renovará integralmente el laboratorio del Hospital Santamarina con tecnología que permitirá ampliar los estudios clínicos, aumentar la capacidad de procesamiento y digitalizar la entrega de resultados. Las obras comenzarán este viernes y demandarán unos 40 días.
Región28/08/2026

NOTA5El Municipio de Esteban Echeverría adquirió un nuevo equipo de laboratorio para el Hospital Municipal Santamarina, que permitirá reemplazar el que se utiliza actualmente y ampliar las prestaciones para la realización de estudios clínicos.


El nuevo equipamiento cuenta con tecnología actualizada, la cual permitirá procesar una mayor cantidad de prácticas de laboratorio, así como también realizar nuevos estudios necesarios para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes.


Asimismo, también se podrá avanzar en la digitalización de la gestión de los estudios ya que, una vez implementado el sistema, los resultados de laboratorio podrán ser enviados por correo electrónico o mediante el teléfono celular, evitando que las y los pacientes deban concurrir de manera presencial para retirarlos.


La obra, que demandará aproximadamente 40 días, comenzará este viernes. Durante este período, la atención del laboratorio se verá temporalmente reducida.

 

No se realizarán controles diarios para pacientes ambulatorios, pero se garantizarán los estudios necesarios para pacientes internados, la atención en la guardia y en las distintas áreas de internación, la atención de embarazadas, niñas y niños, y la de pacientes que requieran estudios prequirúrgicos para una intervención.


La renovación de la tecnología permitirá modernizar por completo el laboratorio del Hospital Santamarina, ampliar sus capacidades y facilitar el acceso a los resultados, con el objetivo de mejorar la atención y los servicios de salud que reciben las vecinas y los vecinos de Esteban Echeverría.

 

 

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