Más importados en las góndolas: los precios no bajan y las pymes pierden terreno

Las góndolas argentinas tienen más pasaportes que hace dos años. Aparecieron nuevas marcas, regresaron productos que habían desaparecido y los supermercados ampliaron una oferta importada que va desde quesos y pastas hasta galletitas, café, conservas y alimentos premium. La apertura efectivamente ocurrió. La segunda parte de la promesa, que esa competencia empujara los precios hacia abajo, resulta bastante más difícil de encontrar.

Los números muestran la magnitud del cambio. Según datos de la Secretaría de Industria y Comercio, durante 2025 ingresaron alimentos y bebidas por US$2.293 millones, contra US$1.465 millones en 2024. El salto fue del 56,5% en apenas un año.

En el primer semestre de 2026 hubo una moderación: COPAL registró una baja interanual del 2,6% en las importaciones del sector. Y corresponde hacer una distinción importante. No todo lo que cruza la Aduana termina compitiendo en una góndola. La industria argentina necesita importar cacao, café, determinadas frutas, materias primas e insumos que el país directamente no produce o fabrica en cantidades insuficientes.

Pero existe otra parte del fenómeno que sí compite directamente con producción nacional. Lácteos, quesos, manteca, pastas, panificados, galletitas y embutidos estuvieron entre los rubros donde aumentó la presencia extranjera.

Una góndola más grande no garantiza precios más bajos

La teoría era sencilla: mayor apertura, más competencia y precios menores. Hubo productos puntuales, como algunas pastas, donde la entrada de importados ayudó inicialmente a presionar valores. Pero aquel efecto no se convirtió en una baja generalizada. Superada la etapa de introducción, buena parte de los alimentos extranjeros terminó costando incluso más que sus equivalentes nacionales. La oferta aumentó. El bolsillo disponible para consumirla, no necesariamente.

Ahí aparece el problema más profundo para la industria alimenticia pyme. Según estimaciones citadas por el especialista en comercio Federico Vacarezza a partir de relevamientos sectoriales, las pequeñas y medianas productoras habrían perdido alrededor de 25% de participación en el mercado interno frente al avance importado.

La pelea ocurre además desde dos extremos. Las grandes compañías nacionales tienen escala para sostener promociones, negociar mejores posiciones comerciales y defender mercado. Desde afuera ingresan productos fabricados bajo estructuras tributarias, energéticas y logísticas diferentes. En el medio queda la pyme argentina pagando el denominado "costo argentino" y disputando consumidores cuyo poder de compra sigue tensionado.

Por eso muchas empresas pequeñas comenzaron a refugiarse donde todavía pueden diferenciarse: alimentos saludables, productos sin TACC, especialidades regionales, segmentos premium y producción artesanal. No es necesariamente una revolución empresarial. Muchas veces es simplemente supervivencia: si competir por volumen resulta imposible, queda competir por identidad.

COPAL vuelve sobre problemas conocidos: impuestos, logística, infraestructura y regulaciones que encarecen la producción frente a otros países de la región. La apertura comercial puede aumentar la competencia, pero no elimina ninguno de esos costos por decreto.

Y allí aparece la paradoja económica. Si abrir importaciones debía disciplinar precios, el consumidor todavía espera buena parte de aquel beneficio. Mientras tanto, el productor local ya recibió el impacto completo de la competencia.