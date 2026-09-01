El suicidio ya es la principal causa de muerte entre jóvenes

Argentina cerró 2025 con una señal imposible de ignorar: 5.209 personas murieron por suicidio, un 22,6% más que el año anterior. La tasa nacional llegó a 11,8 casos cada 100.000 habitantes y marcó el mayor nivel reciente. Detrás de esa cifra hay un dato todavía más doloroso: entre adolescentes y adultos jóvenes, el suicidio ya aparece como la principal causa de muerte entre los 15 y los 34 años, según el análisis del Observatorio de Política Criminal sobre registros oficiales.

La tendencia no nació ayer. Entre 2017 y 2025, la cantidad de muertes por suicidio creció 57,6%. En 2024, cuando todavía estaba disponible el detalle por edades, el 45,3% de los casos correspondió a personas de entre 15 y 34 años. Solo entre los 20 y 24 años hubo 561 muertes; entre los 25 y 29, 567; y entre los 30 y 34, otras 486. Son números que obligan a mirar de frente una crisis que atraviesa familias, escuelas, clubes y barrios.

No existe una causa única. El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. La ansiedad, la depresión, el aislamiento, los consumos problemáticos, las apuestas, la violencia, las dificultades económicas o el endeudamiento pueden ser factores de vulnerabilidad, pero ninguno explica por sí solo una muerte. Reducir todo a una razón sería tan irresponsable como mirar para otro lado.

Una emergencia que necesita comunidad y Estado

La alarma ya crece cuando se cruza la edad con el territorio. La provincia de Buenos Aires registró en 2025 una tasa de 11,9 suicidios cada 100.000 habitantes, prácticamente igual al promedio nacional. En el Conurbano, donde millones de jóvenes estudian, trabajan, buscan su primer empleo o intentan independizarse, la prevención no puede quedar encerrada en un consultorio. También pasa por la escuela, el club, el centro de salud, la universidad y la familia, capaces de detectar a tiempo que alguien se está quedando solo.

El problema exige además mejores datos. Los registros de Seguridad y Salud todavía muestran diferencias importantes y el suicidio se incorporó como evento de notificación obligatoria sanitaria recién en 2023. Sin información consistente es más difícil saber dónde intervenir, qué edades concentran mayor riesgo y qué recursos necesita cada distrito.

La discusión sobre presupuesto también importa. El informe citado advierte que la ejecución destinada a salud mental durante 2025 fue de apenas 31,2%. En una emergencia de esta magnitud, prevenir requiere profesionales, guardias, equipos territoriales y dispositivos accesibles. No alcanza con campañas esporádicas ni con recordar el problema cuando una tragedia conmueve a una comunidad.

Hablar de suicidio con responsabilidad no provoca suicidios. Puede abrir una puerta. Preguntar cómo está alguien, escuchar sin juzgar, acompañarlo a buscar ayuda y no minimizar señales de sufrimiento son acciones concretas. La prevención real no empieza siempre en un hospital: muchas veces empieza cuando alguien nota que el otro dejó de aparecer.

Cada una de esas 5.209 muertes dejó una familia, amigos, compañeros y un barrio preguntándose qué pudo hacerse antes. La respuesta no será sencilla ni única. Pero una sociedad que aprende a mirar el dolor, a pedir ayuda y a construir redes puede llegar antes. Y cuando se trata de una vida joven, llegar antes puede serlo todo.

Línea 135 en CABA y GBA o 0800-345-1435 desde todo el país. Ante una emergencia inmediata, 911 o 107 donde opere SAME.