“Antes de firmar”: la Defensoría lanza una campaña de educación financiera para jóvenes

Las acciones en territorio comenzarán en el municipio de Esteban Echeverría, donde equipos de la Defensoría recorrerán escuelas secundarias y plazas del distrito para entregar el material y dialogar con los jóvenes sobre consumo responsable y finanzas digitales.

La propuesta surge como respuesta al incremento exponencial de créditos inmediatos, préstamos desde el celular y financiamiento en cuotas a los que se accede en pocos minutos sin garantías ni recibo de sueldo, pero cuyas condiciones financieras a largo plazo suelen ocultar costos desmedidos.

"Pedir un préstamo o aceptar un crédito desde el celular puede llevar apenas unos minutos. Entender cuánto vamos a terminar pagando puede llevar un poco más, y eso hace una enorme diferencia. Frente a la facilidad de un crédito inmediato, necesitamos más información", destacó Martello, responsable del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defenosoría.

La consigna central de la campaña es contundente: "¿Sabés cuánto vas a terminar pagando? Si no lo entendés, no lo firmes".

La iniciativa cobra urgencia dado que el 40% de los jóvenes de entre 18 y 21 años que tomaron un préstamo tiene dificultades para afrontar el pago. Asimismo, 9 de cada 10 jóvenes se endeudaron incluso antes de conseguir su primer empleo formal, inclinándose mayoritariamente por fintechs y billeteras virtuales, un sector donde la mora llega a triplicar los niveles de la banca tradicional.

Para abordar esta problemática, la campaña incluye la difusión de herramientas y estrategias que facilitan la detección de señales de alerta —como aprobaciones inmediatas o "cuotas sin interés" sobre precios inflados— y aporta un glosario accesible para diferenciar la TNA del Costo Financiero Total (CFT), el indicador real que incluye todos los gastos ocultos.

Además, propone un test de seis preguntas antes de aceptar cualquier financiamiento, enfatizando la importancia de saber si se podrá pagar la cuota en el peor mes del año o qué consecuencias genera un atraso. En caso de encontrarse ya en una situación de morosidad, el documento detalla los pasos para ordenar los compromisos, priorizar las deudas con tasas más altas y exigir siempre acuerdos por escrito.

https://www.defensorba.org.ar/pdfs/campana-antes-de-firmar.pdf