Nueva Clínica Belgrano: una forma de cuidar basada en la cercanía

En salud, la cercanía no se mide únicamente en kilómetros. Se expresa en la capacidad de escuchar, contener y brindar respuestas cuando una persona atraviesa un momento de incertidumbre. Esa forma de entender la medicina es la que Nueva Clínica Belgrano sostiene desde hace 65 años junto a los vecinos de Quilmes y de toda la región.

Durante ese recorrido, distintas generaciones de pacientes y familias confiaron en la institución para realizar una consulta, acceder a un diagnóstico, comenzar un tratamiento o transitar una recuperación. Son miles de historias que fueron construyendo un vínculo que excede la atención médica y se apoya en la confianza.

Esa confianza se renueva todos los días gracias al trabajo de médicos, enfermeros, técnicos, administrativos y profesionales de las diferentes áreas. Cada integrante cumple una función esencial para que detrás de una consulta, un estudio o una intervención exista también una respuesta humana.

Porque un paciente no es solamente un diagnóstico o una historia clínica. Es una persona que necesita comprender qué le sucede, conocer cuáles son los pasos por seguir y sentirse acompañada durante todo el proceso. También es una familia que busca respuestas, contención y tranquilidad.

Una atención integral y cercana

A lo largo de su trayectoria, Nueva Clínica Belgrano fue incorporando nuevas capacidades y servicios para brindar una atención cada vez más completa en un mismo lugar.

Actualmente, la institución cuenta con especialidades como cardiología, neurocirugía, gastroenterología, ginecología, oncología, neumonología, urología, kinesiología, rehabilitación y medicina laboral, entre otras áreas.

Esta propuesta se complementa con estudios y prácticas de diagnóstico, como ecografías, tomografías, resonancias, radiografías, eco-Doppler, ergometrías, espirometrías, colonoscopías y hemodinamia. La posibilidad de integrar consultas, estudios, diagnósticos y seguimientos facilita el recorrido de los pacientes y permite una atención más coordinada.

La incorporación de equipamiento y tecnología resulta indispensable para alcanzar diagnósticos precisos y ofrecer tratamientos adecuados. Sin embargo, la verdadera diferencia aparece cuando esas herramientas están acompañadas por profesionales capaces de explicar, escuchar y comprender la realidad de cada persona.

Cuidar también es acompañar

La cercanía se construye en los pequeños gestos: en quien recibe a un paciente, en el profesional que se toma el tiempo necesario para explicar un diagnóstico, en el equipo que acompaña una internación y en la contención que recibe una familia.

Por eso, conceptos como calidez, profesionalismo, dedicación, empatía y compromiso forman parte de la identidad que Nueva Clínica Belgrano consolidó durante estas décadas. No se trata solamente de atender una necesidad médica, sino de hacerlo reconociendo la dimensión emocional y familiar que atraviesa cada situación de salud.

La institución también amplía esa mirada mediante Casa de Salud, un espacio especializado en la atención de adultos mayores que abarca desde el acompañamiento ambulatorio hasta la internación transitoria y los cuidados paliativos. El objetivo es responder a las distintas etapas del proceso de salud con una atención profesional, personalizada y profundamente humana.

Después de 65 años, Nueva Clínica Belgrano continúa creciendo sin perder aquello que le permitió convertirse en una referencia para la comunidad: su vocación de servicio y su vínculo cotidiano con la gente.

La infraestructura puede modernizarse, las prácticas médicas evolucionan y la tecnología abre nuevas posibilidades. Pero hay algo que permanece: la necesidad de sentirse escuchado y acompañado. Sobre esa convicción, Nueva Clínica Belgrano sigue construyendo una medicina cercana, integral y comprometida con cada paciente.

Para conocer sus especialidades, estudios disponibles y canales de atención, se puede ingresar al sitio web de Nueva Clínica Belgrano. La institución se encuentra en Camino General Belgrano 960, Quilmes Oeste. (Nota institucional de referencia).