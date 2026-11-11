Ordenan cerrar el Registro Automotor N° 1 de Quilmes

El Ministerio de Justicia de la Nación ordenó el cierre operativo de 72 registros del automotor. Veintidós son bonaerenses: la provincia concentra casi uno de cada tres cierres y encabeza la lista del país. La Resolución 538/2026, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, rige desde el jueves 5 de noviembre.

A partir de su publicación, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor tiene 60 días hábiles para completar el proceso y distribuir los dominios entre las oficinas que sigan abiertas.

La fecha importa para quienes tienen una gestión en curso. El 5 de noviembre entró en vigencia la decisión administrativa; eso no significa que ese día hayan dejado de atender las 72 delegaciones. El plazo, que no admite prórroga, es para la Dirección Nacional. Al titular de un vehículo la resolución no le exige presentarse dentro de esos 60 días ni iniciar por cuenta propia el traslado de su legajo.

Qué cambia en el conurbano

En Quilmes, la medida identifica al Registro N° 1, código 01077. En el oeste figuran el N° 1 de Merlo y el N° 2 de General Rodríguez. Hay además una particularidad que puede llevar a confusión: Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón aparecen juntos en el nombre de un solo registro, identificado con el código 51043 y con competencia en créditos prendarios. Contar esos cuatro nombres como cuatro oficinas distintas infla el alcance del cierre.

Morón vuelve a figurar en un segundo listado, esta vez por su Registro N° 1. Allí aparecen también La Matanza N° 8 y Mercedes N° 1. Son tres dependencias bonaerenses que ya tenían orden de supresión y ahora deben completar el cese operativo. Esa distinción explica la cifra nacional: la resolución dispone 67 bajas nuevas y ordena hacer efectivos otros cinco cierres pendientes. En la provincia, la cuenta es de 19 registros en el primer grupo y tres en el segundo.

En Zárate, el dato decisivo es qué atendía la oficina. La dependencia incluida en la lista se ocupa de maquinaria agrícola, vial e industrial y de créditos prendarios. Para el dueño de un auto particular, leer el nombre de su ciudad entre las afectadas no basta para saber si cambia su lugar de atención. La misma distinción vale para Balcarce, Lobos, Tandil y Trenque Lauquen, donde también se suprimen registros especializados.

Cómo saber adónde pasó un vehículo

La reasignación cambia la oficina a cargo del dominio. El auto conserva su patente y su titular; lo que habrá que identificar, una vez hecho el traslado, es qué registro quedó a cargo de la documentación. La resolución enumera las dependencias que salen del sistema, pero no ofrece una tabla que permita saber, por ejemplo, cuál recibirá los vehículos del N° 1 de Quilmes. Tampoco establece un nuevo destino para cada turno ya otorgado.

Para averiguar la radicación hay una consulta pública en Argentina.gob.ar. Se encuentra con el nombre “Consultar dónde está radicado un vehículo” y permite buscar por patente, tanto para autos como para motos y maquinaria. El resultado identifica la oficina que figura a cargo en el sistema al momento de la consulta. Quien tenga una cita pendiente deberá distinguir ese dato de otro: saber dónde está radicado el vehículo no confirma por sí solo el lugar y la hora de un turno.

Justicia también prevé que una misma sede pueda asumir trámites de autos, motos, maquinaria y prendas que antes se atendían por separado. Para hacerlo necesita una orden de la Dirección Nacional. La apuesta oficial es concentrar tareas y aprovechar mejor las oficinas disponibles. Para los usuarios, el resultado se verá en cuestiones más sencillas de medir: a qué distancia queda la nueva sede, cuánto tarda en dar turno y si permite terminar sin un viaje adicional la gestión que empezó en otra ventanilla.