El GBA que vio León XIV: casi cinco millones de personas bajo pobreza

Mientras Milei defiende el equilibrio fiscal como medida de éxito, el Papa propuso en Claypole otro criterio para juzgar el progreso: el cuidar a quien menos tiene.

En Claypole, León XIV propuso medir el progreso de un país por el trato que reciben las personas con discapacidad. Eligió para decirlo el Cottolengo Don Orione, donde ese trato depende de cuestiones bastante concretas: que haya alguien para cuidar, que llegue un medicamento, que se pueda sostener un tratamiento.

En la Argentina de Javier Milei, que hizo del equilibrio fiscal la principal prueba de éxito de su gobierno, la visita dejó planteada una discusión sobre qué se cuenta a la hora de hacer el balance.

Axel Kicillof recibió al Papa en Luján como gobernador de la provincia más poblada del país. Pero el territorio que recorrió León XIV también es aquel donde se siente con mayor intensidad una parte del retroceso laboral argentino.

De los 134.500 empleos privados registrados que el país perdió entre julio de 2025 y julio de 2026, unos 61.500 correspondieron a Buenos Aires. Por sí sola, la provincia concentró casi la mitad de esa pérdida. La caída bonaerense fue del 3,1%, frente al 2,2% nacional.

Ahí aparece un límite del debate económico cuando queda reducido a cuánto bajó la inflación. Para quien perdió un sueldo, que los precios suban más despacio no resuelve con qué pagar el mes. Y para quien conserva su trabajo importa qué gastos aumentan.

En septiembre, los precios subieron un 2% en la región del Gran Buenos Aires, que incluye a la Capital Federal. Los alimentos aumentaron un 2,2%; el rubro que reúne vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 2,7%. Son dos gastos que una familia difícilmente pueda postergar cuando cae el ingreso.

El trabajo que falta y el que no alcanza

En el segundo trimestre había 561.000 personas sin empleo que buscaban trabajo en los partidos del conurbano. La desocupación llegó al 8,8%, casi un punto por encima del promedio de los 31 aglomerados urbanos relevados.

Pero esa cifra deja afuera a quienes sí trabajaron y aun así salieron a buscar otra ocupación: eran más de un millón. Otras 764.000 personas estaban subocupadas. Los grupos pueden superponerse. Lo que muestran es que el problema laboral bonaerense alcanza también a quienes necesitan más horas de trabajo de las que consiguen.

En la Universidad Católica Argentina, León XIV había elegido a cartoneros, campesinos y artesanos para hablar del valor del trabajo. La referencia cobra otro peso al mirar estos números.

El registro de empleos privados permite saber cuántos asalariados formales perdió la provincia. No dice qué fue de ellos: si encontraron otra ocupación, si empezaron a trabajar por su cuenta o si todavía buscan. Para la economía de una casa, la diferencia es enorme.

En los partidos del Gran Buenos Aires, el 36,9% de la población vivía en hogares cuyos ingresos no alcanzaban para cubrir la canasta básica total durante el primer semestre de 2026. Eran 4.888.000 personas. Dentro de ese conjunto, 1.314.000 ni siquiera llegaban al valor de la canasta alimentaria. En el Gran La Plata, la pobreza alcanzó al 37,8% de los habitantes: unas 359.000 personas en La Plata, Berisso y Ensenada.

Las cifras describen la situación durante el gobierno de Milei; no permiten atribuir cada puesto perdido o cada hogar pobre a una medida aislada. Sí permiten discutir el criterio con que la Casa Rosada evalúa su programa.

El equilibrio de las cuentas nacionales contesta cuánto gasta el Estado frente a lo que recauda. No contesta cuántas familias recuperaron un ingreso estable ni cuántas pueden pagar la comida y los servicios con lo que ganan.

León XIV no necesitó nombrar al Presidente para dejar planteada esa diferencia. En Claypole habló de personas que necesitan cuidados todos los días. En la UCA, de trabajadores que se organizan para ganarse la vida. La pregunta que su gira dejó abierta para el Gobierno es concreta: qué parte de la estabilidad que reivindica ya llegó a los hogares bonaerenses y cuánto les falta todavía para que se note a fin de mes.