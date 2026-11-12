En su camino a Don Orione, León XIV atravesó el Viaducto “Papa Francisco” una de las mayores obras de la historia de Alte Brown

Su Santidad ingresó al distrito por la localidad de Malvinas Argentinas atravesando el Camino de Cintura o Ruta 4. Desde allí circuló por Burzaco hasta llegar al Viaducto, en la zona históricamente conocida como “Rotonda Los Pinos”.

El Viaducto “Papa Francisco” posee una extensión de 1226 metros, y cuenta con dos carriles por sentido, separador central y colectoras laterales. La traza elevada permite atravesar la avenida Hipólito Yrigoyen sin ingresar a la rotonda y también circular por Ruta 4, optimizando los tiempos de viaje.

Más de 120 mil vehículos utilizan cada día este Viaducto que transformó la conectividad en toda la región. Y ahora también fue transitado por la cápsula que transportó a Su Santidad por Almirante Brown.

Esta megaobra también posee 5,10 metros de altura, dos calzadas de 3,5 metros cada una y banquinas de 2,5 metros por lado. Estas características permiten el paso seguro de transportes de gran porte y mejoran la fluidez del tránsito en un punto estratégico que constituye el principal acceso al Parque Industrial de Burzaco.

En su paso por el Viaducto y a lo largo de toda la Ruta 4, el paso del Papa León XIV fue monitoreado por las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM).

Mariano Cascallares expresó su satisfacción por el hecho de que el Sumo Pontífice haya circulado por el Viaducto “Papa Francisco”, una megaobra que entre otros muchos logros fue distinguida por la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) como la Obra Vial Urbana del 2025.