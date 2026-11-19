Durante la jornada, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete, Paula Eichel, recorrieron la muestra junto al secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola.

La exposición, que se realizó de 10 a 18 horas en el establecimiento ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen y Bolívar, reunió las producciones de alumnos y alumnas de los ciclos básico y superior.

Entre los proyectos destacados se encuentra una estación meteorológica, desarrollada por los estudiantes de séptimo año de la especialidad Técnico Electrónico Pedro Zabaleta, Alfredo Almada, Matías Aranda y Nicolás Donato. También se presentó un montacargas, realizado por alumnos de sexto año de Técnico Electromecánico: Benjamín Alegre, Esteban Centurión, Patricio Bergos, Emiliano Bareiro, Bruno Canaviri, Leonel Flores, Máximo Jofre y Lautaro López.

Otro de los trabajos fue un equipo de fútbol con robots, desarrollado por los estudiantes de quinto y sexto año de Técnico Electrónico Thiago Marzano, Víctor Jan y Rodrigo Santa Cruz. Con este proyecto participaron en la Liga de Robótica realizada en Bahía Blanca el 23 de octubre de 2026, donde obtuvieron el tercer puesto. Además, los alumnos de quinto año primera de Técnico Electromecánico Valentino Ossola, Joaquín Pérez, Bautista Vera, Fabricio Carnevale y Enzo Segovia presentaron una cinta transportadora.

La institución cuenta actualmente con una matrícula de 1.316 estudiantes, con una participación femenina del 40 por ciento y masculina del 60 por ciento, un dato que refleja el crecimiento de la presencia de mujeres en la formación técnica.

Al respecto, Mariano Cascallares destacó: “Nos llena de orgullo ver el talento, la creatividad y el compromiso de los estudiantes de nuestras escuelas técnicas”. “Estos proyectos muestran la importancia de una educación pública que brinda herramientas

para el futuro, promueve la innovación y acompaña las vocaciones de nuestros jóvenes”, completó.