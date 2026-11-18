Las heladerías adheridas de Florencio Varela ofrecerán promociones este miércoles 18 de noviembre en una jornada destinada a impulsar las compras en el distrito. La propuesta principal será un dos por uno en potes de un cuarto kilo a partir de las 19, aunque el anuncio municipal incluye excepciones según el comercio.

En El Parque, Heladería Artesanal Buenos Aires, ubicada en calle 1282 N° 478, ofrecerá un cuarto kilo de regalo con la compra de un kilo. Esa será su modalidad de participación, distinta del dos por uno anunciado para la jornada.

También habrá una diferencia de horario en Alma Vichenzo, de Rosario 878, en Villa Vatteone: el local figura en la convocatoria con atención promocional de 18 a 23.

Kroze Helados se sumará con sus sucursales de avenida Calchaquí 6673, en López Romero, y Mitre 137, en el centro. En ambos casos, la promoción será exclusiva para compras en mostrador.

Pablo Helados participará en España y Aristóbulo del Valle y en avenida Eva Perón 3999. También integran la nómina El Piave, en Mitre 87; Chelatto, en avenida San Martín 2923; Pachi, en España 3071; Vanshelatto, en Juan de la Cruz Contreras 110, y Vía Cosenza, en España 2978.

La iniciativa forma parte de Mercado Activo. La subsecretaria de Industria, Inversiones y Competitividad PyME, Analía Aguirre Luro, destacó su objetivo de acompañar a los comercios y alentar el consumo local. La convocatoria reúne direcciones céntricas y establecimientos de otros barrios, con opciones en El Parque, López Romero y Villa Vatteone.

Para aprovechar la propuesta, conviene revisar las condiciones del local elegido: el comienzo general está previsto para las 19, pero Alma Vichenzo tendrá una franja propia; Kroze limita la oferta al mostrador y Heladería Artesanal Buenos Aires entregará producto de regalo por la compra de un kilo.