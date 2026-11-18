El sector restringido alrededor del lugar de la explosión en Remedios de Escalada podrá reducirse a cincuenta metros. Según informó MetroGAS, la Fiscalía autorizó el lunes esa modificación y la realización de demoliciones controladas para continuar los peritajes en la zona afectada por el siniestro del viernes 13.

La medida abre la posibilidad de avanzar con trabajos de rehabilitación de agua, electricidad y gas en inmuebles que queden fuera del nuevo límite. Para las familias y los comerciantes que esperan volver, representa un paso en la recuperación del sector, aunque todavía no confirma cuándo dispondrá de servicios cada propiedad.

De acuerdo con la comunicación empresarial, las demoliciones estarán a cargo de funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús. La autorización permite intervenir sobre las estructuras afectadas y continuar las tareas periciales. La investigación deberá establecer las causas de la explosión y las responsabilidades que correspondan.

La definición del perímetro fue precedida por una reunión entre autoridades municipales, Defensa Civil, Bomberos provinciales, el organismo regulador y las prestadoras. El encuentro buscó establecer las condiciones de seguridad necesarias para que las empresas pudieran avanzar con la recuperación de los suministros.

El alcance del anuncio tiene un límite concreto: MetroGAS no presentó en esa comunicación un detalle de reconexiones finalizadas por domicilio. Quedar fuera del área restringida permite avanzar con las intervenciones, pero la restitución efectiva requiere los controles correspondientes en cada instalación.

El Municipio había anunciado un operativo para recuperar servicios fuera de la zona restringida y puntos de atención para los afectados. La nueva delimitación modifica el espacio donde pueden desarrollarse esos trabajos. Su avance deberá traducirse en información precisa para quienes necesitan saber si pueden ingresar, cuándo recibirán a una cuadrilla y qué condiciones faltan para volver a utilizar su vivienda o comercio.

Mientras continúan los peritajes, la recuperación del barrio tendrá tiempos distintos según el estado de cada inmueble. El perímetro de cincuenta metros ofrece una nueva referencia para organizar las tareas. Para los vecinos, la respuesta decisiva seguirá siendo la habilitación segura de sus casas y la confirmación de que los servicios funcionan.