Lanús anunció un operativo de 48 horas para reconectar viviendas y comercios fuera de la zona restringida. Mientras las familias esperaban a las cuadrillas, vecinos y comerciantes fueron hasta la sede de la distribuidora en Banfield a reclamar asistencia y resarcimientos. En otro operativo, Bomberos intervino por pérdidas de gas junto a la estación Lanús.