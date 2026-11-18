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El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, recorrió junto a Mariano Cascallares los avances de una importante obra de saneamiento del Arroyo San Roque, en el límite entre Almirante Brown y el partido de Presidente Perón.
Lanús anunció un operativo de 48 horas para reconectar viviendas y comercios fuera de la zona restringida. Mientras las familias esperaban a las cuadrillas, vecinos y comerciantes fueron hasta la sede de la distribuidora en Banfield a reclamar asistencia y resarcimientos. En otro operativo, Bomberos intervino por pérdidas de gas junto a la estación Lanús.
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El Municipio informó que un murciélago dio positivo para rabia y recordó que la vacuna para perros y gatos debe renovarse cada año. Se aplica sin turno en las sedes de Zoonosis de San Vicente y Alejandro Korn y en los Operativos Integrales.