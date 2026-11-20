La causa por el asesinato de Santiago Nicolás Alcocer llegó a una instancia decisiva para uno de los acusados. La fiscal Marina Rocovich pidió que Sebastián “El Melli” Saudán permanezca internado durante 25 años en un establecimiento psiquiátrico. La defensa solicitó ocho. El tribunal deberá resolver entre los planteos, después de recibir una evaluación médica sobre la situación del imputado.

Según la información difundida sobre el expediente, la junta concluyó que Saudán no está en condiciones de afrontar un juicio oral y que representa un riesgo para sí mismo y para terceros. La fiscalía fundamentó su pedido en las conclusiones de los especialistas y en la gravedad del hecho. El plazo solicitado corresponde a una internación psiquiátrica, no a una condena de prisión ya dictada.

Santiago tenía 18 años y vivía en el barrio El Faro, en Lomas de Zamora. Desapareció el 15 de abril de 2023, después de salir de su casa. Los testimonios reunidos durante la investigación indicaron que se dirigía a la vivienda de su exnovia, donde habría ocurrido una discusión.

Su familia comenzó a buscarlo sin obtener información que permitiera encontrarlo. Durante esos días, una amiga aseguró haberlo visto en Ingeniero Budge. El hallazgo se produjo después de un llamado al 911 que alertó sobre un cuerpo en un basural de Transradio, en el partido de Esteban Echeverría.

Los restos encontrados correspondían a Santiago. Habían sido quemados y presentaban mutilaciones en las extremidades. La investigación incorporó registros de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir parte del traslado hasta el lugar.

Según la reconstrucción del caso, las imágenes mostraron a un hombre y una mujer transportando el cuerpo en un carrito tirado por una moto. También registraron el incendio de los restos en el sector donde posteriormente fueron hallados.

La investigación apuntó contra Saudán y Eliana Maciel. Ella ya recibió una condena de 14 años de prisión por el crimen. La situación de Saudán siguió un trámite distinto debido a las evaluaciones psiquiátricas.

La defensa coincidió con el planteo de inimputabilidad, aunque discutió la duración de la internación solicitada por la fiscalía. Al difundirse los pedidos de las partes, la resolución estaba prevista para la semana siguiente. Todavía no se había informado una decisión sobre los 25 años requeridos por Rocovich ni sobre los ocho propuestos por la defensa.