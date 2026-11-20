De esta manera la Universidad más joven de nuestro país suma un total de 544 egresados, en un proceso que cuenta con el acompañamiento permanente del Municipio browniano.

De los actos, encabezados por el rector y el vicerrector de la Casa de Estudios, Pablo Domenichini y Facundo Nejamkis, respectivamente, participó también el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y la jefa de Gabinete Municipal, Paula Eichel. Además de familiares y amigos de los flamantes egresados que colmaron el aula magna del establecimiento educativo.

Luego de la ceremonia de jura de los graduados, se realizó la entrega de títulos correspondientes, en esta oportunidad, a la Licenciatura en Logística y Transporte, Licenciatura en Ciencias Políticas, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, y Licenciatura en Ciencia de Datos

Se otorgaron también títulos de la Tecnicatura Universitaria en Logística y Transporte, Tecnicatura Universitaria en Comunicación Digital, Tecnicatura Universitaria en Programación, Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Producto, Tecnicatura Universitaria en Automatización y Control, Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones, y Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.

En la ocasión, Domenichini felicitó no solo a los nuevos egresados sino a todos los que los acompañaron en su trayecto educativo, y destacó la importancia de la universidad pública que "Iguala oportunidades y transforma vidas" construye conocimientos formando profesionales con excelencia, lo que permite forjar un futuro mejor.

Al respecto, Mariano Cascallares subrayó el rol de la educación pública y el profundo impacto social de la Universidad en nuestro territorio. “Una institución que sigue creciendo y nos llena de orgullo, que suma propuestas académicas para potenciar la formación de nuevos profesionales, muchos de ellos que son los primeros integrantes de su familia en terminar sus estudios universitarios”, indicó.

Vale señalar que, de los nuevos 107 graduados, 63 son primera generación de universitarios en sus familias. Asimismo, se destacó la fuerte presencia femenina, ya que se contabilizaron 69 egresadas mujeres frente a 38 hombres. En tanto siete de cada diez son residentes de Almirante Brown.

Participaron también, entre otros, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología Municipal, Sergio Pianciola, y el secretario de Extensión y Bienestar de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko.