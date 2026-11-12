Último día para preinscribirse en las carreras de la UNaB de cara al Ciclo Lectivo 2027

El trámite se realiza de manera online y comprende todas las propuestas académicas, con excepción de la Licenciatura en Enfermería, cuyo período de inscripción ya finalizó.

Las personas interesadas pueden completar el formulario a través de https://inscripcion.unab.edu.ar, donde también se encuentran disponibles los requisitos y las condiciones de ingreso.

La oferta académica incluye las licenciaturas en Administración, Ciencia Política, Ciencias de Datos y Logística y Transporte; y las tecnicaturas en Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencias de Datos, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, Programación y Prótesis Dental. También se encuentra disponible el ciclo de complementación curricular de la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática.

Al respecto, Mariano Cascallares destacó: “Estamos orgullosos de nuestra Universidad Nacional Guillermo Brown, que continúa creciendo y consolidándose como una institución fundamental para el desarrollo de nuestro distrito y la región".

"Hoy cuenta con más de 5 mil estudiantes, sigue sumando propuestas académicas y avanza con importantes obras de infraestructura para ampliar sus espacios de formación y brindar más oportunidades a nuestros vecinos”, completó.

Con cerca de 600 graduados desde su puesta en marcha a fines de 2019, la UNaB continúa ampliando su propuesta educativa y fortaleciendo su presencia en Almirante Brown.

En ese marco, se desarrollan nuevas obras en el Campus de Burzaco, destinadas a sumar espacios para la formación, la investigación y el desarrollo tecnológico.

Además, dos de cada tres graduados de la Universidad son los primeros integrantes de sus familias en obtener un título universitario, un dato que refleja el impacto de la educación pública y el acceso a la formación superior.