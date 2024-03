En el mes de la mujer, las palabras del Martin Fierro

Por Jaime Veas Oyarzo

Próximos a cerrar este mes de marzo, mes de la Mujer, rescatamos de José Hernández (1834-1886) - autor del canto cumbre de la poesía popular - quién fue uno de los pocos, dentro de su época, que comprendió el sitial digno que le correspondía a la mujer en la sociedad.



El gaucho tuvo una idea muy noble de su condición de hombre y consideró a la mujer como un ser delicado, al que se debe proteger y tratar con cariño. Por eso nos dice que solamente los cobardes y los salvajes maltratan a las mujeres....

Cuando el hombre es más salvaje

trata peor a la mujer;

yo no sé que pueda haber

sin ella dicha ni goce;

feliz el que la conoce

y logra hacerse querer.

Todo el que entiende la vida

busca a su lado los placeres,

justo es que la considere

el hombre de corazón;

sólo los cobardes son

valientes con las mujeres.

Para servir a un desgraciado

pronto la mujer está,

cuando en su camino va

no hay peligro que la asuste,

no hay peligro que la asuste,

ni hay una a quien no le guste

una obra de caridad.

No se halla una mujer

a la que esto no le cuadre;

yo alabo al eterno Padre

no porque las hizo bellas,

sino porque a todas ellas

les dió corazón de madre.....