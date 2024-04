El 60% de la sociedad cree que hubo un mal manejo de Milei de la epidemia de dengue

Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados demostró que el 60% de la población considera que el manejo que hizo el gobierno de Javier Milei de la epidemia de dengue fue “inadecuado” y un 65% cree que la administración nacional debería comprar vacunas y repelentes de forma masiva.

El trabajo se llevó a cabo entre el 10 y el 11 de abril pasados, en toda la Argentina, entre 1.500 personas mayores de 16 años.

para el 51,8% de los encuestados, el manejo de la epidemia de dengue fue muy inadecuado; mientras que para el 9,6% fue algo inadecuado; en tanto que para el 18,3% ese manejo fue muy adecuado y para el 15% fue algo adecuado. Un 5,3% dijo no saber.

Cuando se preguntó qué debería hacer el presidente para lidiar con la epidemia del dengue, el 65,2% contestó que tendría que comprar vacunas y repelentes de forma masiva, así como realizan campañas preventivas.

En tanto, un 21,6% dijo que Milei no tendría que hacer nada y debería dejar que el mercado resuelva todo, sin intervenir; mientras que el 13,2% contestó que no sabe.

El viernes pasado, desde Miami, Milei defendió la ausencia del Estado nacional durante en la epidemia de dengue tanto en la falta de repelentes como en la decisión de no agilizar los procesos para autorizar la aplicación de la vacuna.

“El mercado lo resolvió solo”, dijo el jefe de Estado sobre la falta de repelentes y sobre la vacunación contra el dengue, se opuso a realizarla este año porque “son efectivas si se aplica la segunda dosis y, en este momento, ya están desapareciendo los mosquitos, ya pasó el pico”.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer los últimos datos sobre la incidencia del dengue en Argentina e indicó que ya son 197 los fallecidos y hubo más de 269 mil casos.

Más de 269 mil personas contrajeron dengue en la Argentina en esta temporada, mientras que las muertes por la enfermedad sumaban 197 de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEM), emitido ayer por el Ministerio de Salud.

"En comparación con otros años epidémicos, la actual temporada se caracteriza por una mayor magnitud que temporadas epidémicas previas", indicó el BEN. Además, se señaló que "los casos acumulados hasta la SE14 representan 3,35 veces más que lo registrado en el mismo período de la temporada anterior (2022/2023) y 8,7 veces más que lo registrado en el mismo período de 2019/2020".

Asimismo, se precisó que el mayor número de casos es aportado por la región Centro (58 por ciento), seguida por Noreste (21 por ciento) y Noroeste (20 por ciento), mientras que las regiones Oeste y Sur son las que presentan el menor número de casos.

La cartera sanitaria indicó que en las primeras 14 semanas del año se notificaron 252.566 casos de dengue, el 93,65% de los 269.678 contagios registrados en la temporada.

Pobreza y dengue

Los números y registros dan cuenta de un elemento a veces solapado: el dengue como muchas otras enfermedades, está afectando sobre todo a los sectores de menores recursos de la población. La mayor vulnerabilidad de los hogares trabajadores radica en las relaciones directas de la enfermedad y las condiciones habitacionales.

El hacinamiento general, los déficits de infraestructura y servicios básicos, así como la falta de urbanización en los barrios populares e incluso el no tratamiento de residuos son todos elementos que multiplican las posibilidades de contagio entre los sectores empobrecidos. Teniendo en cuenta que casi un tercio de la población del país sufre algún tipo de déficit habitacional, este se convierte en un factor de riesgo masivo.

A esto hay que sumar otros problemas básicos como la imposibilidad de recibir asistencia médica oportunamente (cientos de hospitales permanecen con guardias colapsadas de dengue) y el elevado precio o incluso desabastecimiento de espirales y repelentes.

Por si el razonamiento parece demasiado abstracto, basta notar que las 3 provincias con mayor tasa de casos cada 100.000 habitantes son Catamarca (pobreza del 45%, 1646 casos cada cien mil), Chaco (pobreza del 65% en el área de Gran Resistencia y 1499 casos cada cien mil) y Formosa (pobreza del 47% y 1454 casos cada cien mil).

Aún así, un dato concreto de la actual epidemia es que el foco de contagios del dengue se trasladó definitivamente de las provincias norteñas y otras zonas del interior para instalarse en las grandes ciudades del país. Pero esto no es un capricho del mosquito.

“Los focos de la enfermedad empiezan a asentarse con más impacto en las zonas más pobres, en áreas no endémicas, en las zonas marginales de las ciudades” (La Nación, 9/4). A nivel nacional, hay un 16% de la población que no accede a agua corriente y un 43% que no posee cloacas. En los barrios populares, villas y asentamientos del centro del país esta proporción crece y se concentra dramáticamente. “En los 6.000 barrios populares de los 3 conglomerados urbanos del país, la situación es crítica. 90% no tiene agua corriente, el 97% no tiene red cloacal, el 99% no tiene gas”.

Estamos hablando, en términos epidemiológicos, de enormes y masivos bolsones de pobreza urbana con las condiciones perfectas para el contagio masivo. Una vez más, la historia deja en claro que el capitalismo, con su dinámica de empobrecimiento popular y miseria, no sólo propicia o deja actuar sino que crea las epidemias que luego se ensañan con los sectores de bajos recursos.