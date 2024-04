Nueva línea de créditos para viviendas

Se anunciaron dos nuevos productos financieros. Uno de ellos se destina a la construcción o adquisición de una vivienda, con una tasa UVA más 4,25% para el primer año, que luego subirá a 8,5%, en el caso de los clientes del Banco Hipotecario que cobran su sueldo en la entidad.

La línea empieza a partir de US$40.000, por los que la cuota mensual inicial es de $202.400, de modo que podrán acceder quienes demuestren ingresos por $809.600. Este monto se encuentra casi $200 mil por encima del promedio salarial RIPTE.

El comprador de un inmueble a financiar, cuyo costo sea de US$ 50.000, tendría que poner inicialmente US$ 10.000 de su bolsillo, más unos US$ 4.500 por los gastos que devenga la operación. Con este presupuesto, se puede adquirir un monoambiente o un dos ambientes en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una propiedad de US$ 125.000, el crédito a gestionar sería de US$ 100.000, por los que la cuota mensual ascendería a $505.000, que requiere ingresos por $2.020.000. Y cómo los gastos rondarían los US$11.250, el total a cubrir por parte del comprador ascendería a US$36.250.

Para los US$ 250.000 del monto máximo de la línea, se empieza con una cuota de $ 1.262.500, que requiere ganar $5.050.000, y cubriría una propiedad de US$312.500 o más.

Los gastos estarían en el orden de los US$28.125 y no se incluyen en el financiamiento, por lo que hay que contar con US$90.625 netos propios para desembolsar.

“Desde la Cámara inmobiliaria sostenemos que esto es un factor fundamental para que se reactive el mercado inmobiliario, es importante y entendemos que la tendencia va a ir por ese camino a medida que la inflación vaya bajando. Esperamos que más bancos se sumen y que el gobierno ayude con algún estímulo al menos para facilitar estos créditos, que es para lo que los bancos deberían existir, no para prestarle plata al estado sino para prestarle plata a la gente para que compre viviendas”, sostuvo Iván Ginevra, Presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).