Ariel Ardit: "Si canto tango es por haber llegado desde el canto lírico a la fascinación de Gardel"

¡Regresaron las noches tangueras a la ciudad de Avellaneda! Fue de la mano de los dos más destacados exponentes del tango contemporáneo como lo son Ariel Ardit y Lidia Borda, quienes se unieron para brindar ante una sala llena un inolvidable concierto en compañía de sus pianistas y arregladores Andrés Linetzky y Daniel Godfrid en el Teatro Municipal Roma.

En conversación con LA TERCERA, el consagrado cantor de tangos Ariel Ardit contó de qué se trata el espectáculo presentado. "Es un show íntimo de dos cantantes que nos reencontramos después de 13 años de no cantar juntos. Así que armamos un show con una formación, que parece caprichosa, de dos pianos. Es que cada uno tiene su arreglador y su compañero; así que Lidia con Dani Godfrid y yo con Andrés Linetzky. Entonces, hacemos un repertorio que nos permite salir un poquito del tango y cantamos otros géneros musicales y expresarnos de otra manera como intérpretes", sostuvo.

En ese sentido, el artista cordobés se mostró "muy emocionado" de haber presentado el concierto en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, junto a Lidia Borda. "Siempre que venimos al Roma nos han recibido muy bien, donde, además, vengo con Andrés Linetzky que es como un hijo pródigo acá del teatro porque es de Avellaneda y su abuelo fue el fundador de la Orquesta Sinfónica. Gracias a esta historia tuvimos la oportunidad de estrenar acá uno de los trabajos más importantes hechos que es el Gardel Sinfónico. Siempre es un gusto volver a Avellaneda", afirmó.

A más de 20 años de su debut en los principales escenarios, Ariel Ardit le sumó durante el 2023 dos hitos históricos a su prestigiosa y vasta trayectoria artística que son: cantar a capella el Himno Nacional Argentino en la previa del encuentro entre la Selección Argentina y Panamá durante las celebraciones por la obtención del Mundial Qatar 2022 en un Monumental colmado. Su emotiva interpretación hizo que el arquero campeón del Mundo "Dibu" Martínez se emocionará hasta las lágrimas.

Al respecto, contó: "Fue una idea que yo tenía porque en realidad quería homenajear a mi abuela quien era la que cantaba el Himno y se emocionaba. Después en una versión con la Orquesta Típica para llevar a la Selección con los arreglos de Daniel Linetzky que la grabamos en el 2013. Al tiempo tuvimos la oportunidad de cantarsela a Diego Maradona en Dubai de una manera improvisada porque no sabíamos que iba a estar él en esa actuación. Al tiempo le llevé una versión a capella a la gente de AFA por intermedio de un amigo periodista y para mí ya estaba ahí".

"Y un día tuve la sorpresa de que me invitaron a cantarle a la Selección Argentina en el inicio de las Eliminatorias para el partido contra Uruguay, a la semana me invitaron para el partido contra Perú. Pero para mí seguía siendo mucho eso, hasta cuando volvieron campeones del mundo y me invitaron al estadio de River nuevamente a cantar por tercera vez, aunque esta vez ya con el equipo campeón. Así que ya eso era para mí fue una coronación hermosa de esto que había empezado como una idea de querer homenajear a mi abuela que cantaba el himno", continuó relatando uno de los artistas considerado como el cantante argentino más convocante y premiado de su generación.

Y participó en los Grammys Latinos junto al reconocido productor musical Bizarrap en Sevilla, España. "A mí me gusta todo. Uno siempre está buscando hacer cosas nuevas y lo lindo es que también viene de hace muchos años", manifestó acerca de este suceso tan importante para el tango argentino.

Ariel Ardit proviene de una familia cuyo integrantes tienen antecedentes musicales y estudió canto lírico tras no poder concretar su más anhelado sueño que era ser jugador de fútbol. "Vengo de una familia de cantantes. Mi abuela, mi tío abuelo y mi mamá son cantantes profesionales, mi tío es cantante e imitador de actores cómicos. Y eso lo vi como un paisaje natural familiar. En todas las reuniones se cantaba. En un momento decidí estudiar canto porque como futbolista ya no iba a tener suerte que era lo que quería ser. Así que mi vieja me dio el mejor consejo que era que estudié canto y así tomé clases de canto", relató.

"Pero en ese momento pensaba que el canto lírico me iba a diferenciar de lo que hacían en mi casa. Desde el canto lírico escuché a todos los grandes cantantes y en un momento apareció Gardel. Cuando apareció Gardel y el tango me dije me gusta esto. Sin dudas, si canto tango es por haber llegado desde el canto lírico a la fascinación de Gardel y a partir de ahí vino el tango. Así que en esa búsqueda fue como el factor que definió mi presencia en el tango", reseño acerca de sus inicios en el tango argentino.

Su debut se produjo en "El boliche de Roberto" en 1998. Al año siguiente fue convocado para ser parte de la Orquesta "El Arranque" donde permaneció hasta el 2005 que es cuando inició su carrera como solista. En el 2010 conformó su propia orquesta típica con la dirección del pianista Andrés Linetzky. "Uno de los momentos más importantes es cuando decido armar una orquesta típica de tango.Me acuerdo que en ese momento hablé con Andrés Linetzky, con quien ya venía trabajando en el formato de cuarteto, para proponerle la idea de correr ese riesgo de armar una orquesta típica como las que ya no había y a partir de ahí surgieron cosas más importantes. Pero ese fue el punto de inflexión de mi presencia en la actualidad del tango", confesó sobre uno de los momentos que marcó un antes y un después en su carrera artística.

"Y el otro momento fue el homenaje a Carlos Gardel en Colombia, que luego lo replicamos en el Teatro Colón. Estos dos sucesos son los momentos más importantes de mi carrera corta en el tango porque pienso seguir y siempre siento que estoy como arrancando en esto", agregó Ariel Ardit quien se vino a vivir con su familia a los ocho años a Buenos Aires.

Para concluir, dejo unas sentidas palabras sobre lo que representa el tango en su vida diaria. "El tango es mi vida. Si yo hago un recontó de las cosas más importantes me pasaron con el tango. Mi círculo de amigos, los amigos con los que juego al fútbol, que es el grupo más importante que tengo hace 17 años, es gracias a una invitación de un amigo cantor de tangos Cocuza. Después ex futbolistas que he conocido gracias al tango y la madre de mis hijas es gracias al tango. Las cosas más importantes que me pasaron han sido es por haber elegido al tango como medio de vida", reflexionó Ardit.