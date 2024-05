Elon Musk, Argentina, Milei: crónica de un romance meteórico entre renegados

Con información de Visión Liberal

“Elon, we need to talk”. Cinco palabras escritas en X en diciembre de 2024 (dónde más) fueron el preludio de la amistad más viral de 2024. La del excéntrico millonario Elon Musk, uno de los diez hombres más ricos del mundo, y nuestro vernáculo presidente libertario Javier Milei.

El “flirt” había empezado probablemente en septiembre. En esos días Elon comentó una entrevista de Tucker Carlson a Milei, compartiendo el video con el comentario “charla muy interesante que va más allá de lo que pasa en Argentina…”. En el reportaje compartido por Musk, Javier se refería a la crisis de Occidente y sus valores y el desastre hecho por el comunismo en el mundo.

Los días siguientes Musk continuó con los piropos, retuiteando un post con la bandera libertaria, y compartiendo una nota de Jorge Asís con Milei. Eso fue el puntapié para la famosa invitación de Milei a charlar, a través de un tweet.

El resto es historia. Una llamada telefónica, con Fernando Cerimedo de por medio, una visita a la fábrica de Tesla el 12 de abril, y una reunión el 6 de mayo en la que Musk invitó concretamente a invertir en la Argentina, por su usuario X, a sus millones de seguidores.

La alianza Musk-Milei parece más firme que nunca y sorprende a propios y extraños

Según reconstruyó el matutino La Nación, en el primer encuentro entre dos de los “tuiteros” más famosos del mundo versó sobre el capitalismo, el futuro y las posibilidades de inversión en Argentina. “Hablamos de las oportunidades de inversión en Argentina en litio… Estamos muy comprometidos no sólo con la exportación de materias primas sino también con el agregado de valor«, dijo Werthein a La Nación. “Musk dijo que quiere ayudar a Argentina”, añadió.

El fin de semana, con el Círculo Rojo mundial sintonizándolo, Milei se refirió especialmente a “su amigo Elon” en su aparición en el Milken Institute, un think tank ligeramente controversial con sede en California. “No puedo sino celebrar el esfuerzo de mi amigo por poner un pie en Marte, porque entendemos que la exploración espacial está a la altura de nuestro destino como especie exploradora demasiado grande para estar confinada en este planeta”, dijo Milei.

En diciembre, el Presidente había incluido expresamente en las especificaciones del DNU original la autorización a que operen en Argentina empresas de Internet Satelital, mencionando especialmente a Starlink. Hasta la fecha ese DNU sigue vigente, así que la empresa de Musk ya está en los anales históricos de los decretos argentinos. Quizás sea la única en contar con esa distinción.

¿Qué es lo que une al millonario mas excéntrico con Argentina? ¿Es el amor a la libertad, o al litio? ¿O es Milei?

El periodista y analista Sergio Serrichio, de Infobae, no cree que el litio sea suficiente para motorizar la alianza. “El atractivo del litio de la Puna del NOA es relativo, pues las fábricas de batería de Tesla se abastecen de mineras que ya lo extraen y refinan en la Argentina y en otros países del mundo. El propio Musk dijo que el mineral que más desafíos de provisión le presenta es el níquel”, explicó Serrichio en una columna publicada en Infobae en abril.

“Un aspecto que sí se subraya como definitorio de Musk es su tendencia casi enfermiza al riesgo, abonada en su infancia y adolescencia en Sudáfrica y ratificada en sus meteóricas carreras universitaria y empresaria.. La intensidad y los vaivenes de Musk se reflejan incluso en las idas y vueltas de su empresa más valiosa, Tesla, que de comenzar valiendo USD 2.200 millones en 2010, cuando empezó a cotizar en Wall Street, trepó a USD 1,23 billones (millones de millones) a mediados de 2021, para luego caer a lo largo de 2022, mientras Musk se distraía en la larga batalla de adquisición de Twitter, hasta llegar a USD 386.000 millones en enero de este año y recuperarse a USD 578.000 millones recientemente. Las apuestas tecnológicas de Musk lo pueden poner incluso en posición incómoda, en momentos en que Washington confronta intensamente con Beijing..”, explicó Serrichio.

Gabriel Palandri, periodista, economista y uno de los fundadores de Los Herederos de Alberdi, el canal de política y economía que sigue las andanzas políticas del liberalismo y cuenta con 345.000 suscriptores sólo en Youtube, cree que el “romance” es más bien entre Elon Musk y Javier Milei, no entre la Argentina y Musk.

“No se si hay tantos argentinos fascinados con Elon Musk. Me imagino que los mileistas si. Y un montón de gente con nivel educativo alto sí, por otros motivos. No se si es algo que atraviesa a los argentinos masivamente. Tampoco me considero un gran conocedor de la trayectoria de Musk..¿Hay fascinación de Elon Musk con Argentina?. No sé si es tal. Creo que a Elon Musk le cae muy en gracia Javier Milei. En todo caso hablaría de una fascinación de Elon Musk para con Milei”, sostuvo.

Por su lado, el periodista especializado en medios de comunicación José Crettaz cree que la alianza tiene más que ver con los recorridos poco convencionales de ambos personajes, más que interés económico en la Argentina o mero cholulismo. “Elon Musk no es un empresario cualquiera. Es uno de los hombres más ricos del mundo, uno de los más importantes, y el que está poniendo el foco en los negocios del siglo XXI: energía limpia, desarrollo espacial, plataformas de información. Si alguien le quiere bajar el precio a Elon Musk está equivocado”, señaló Crettaz.

“Un empresario así no tiene ninguna necesidad o ganancia de mirar a Argentina o prestarnos atención. Quizás la explicación de su interés en el país sea en que el y Milei son parecidos. Elon Musk también es una persona controversial, anti wokismo, una persona que está reivindicando algunas costumbres que pueden parecer pasadas de moda como las familias grandes. Es un poco parecido a Milei en eso, sin la estridencia de Milei. Es un polemista, dialoga intensamente por las redes, no le esquiva a las controversias”, explicó el periodista. “Me parece que el interés es genuino y tiene que ver con todo eso que tienen en común, siendo típicos personajes de época”, agregó.

De acuerdo al experto en medios, Milei está sabiendo aprovechar su conexión con Musk y también su repentina fama. “Milei demostró que se sabe mover en el mundo. Y ya vemos muchos otros caracteres famosos hablando de el, no sólo Elon Musk. Hay muchos empresarios y políticos de relevancia hablando de el y del país”, señaló. “Hay que ver ahora si esa particularidad generada por Milei se traduce en una mejora de la economía argentina”, finalizó.

Tras la reunión, el empresario escribió en sus redes sociales. «Gran encuentro con el Presidente Milei«, junto con una foto de los dos con los pulgares levantados. Ese tuit fue reposteado por el propio CEO de Tesla con la leyenda: «I recommend investing in Argentina (Recomiendo invertir en Argentina)».

Aquí, un repaso por la carrera del multimillonario

Elon Reeve Musk nació el 28 de junio de 1971 y es un empresario, inversor y magnate sudafricano que también posee las nacionalidades canadiense y estadounidense. Es el fundador, consejero delegado e ingeniero jefe de SpaceX; inversor, director general y arquitecto de productos de Tesla; fundador de The Boring Company; cofundador de Neuralink y OpenAI; director de tecnología de X Corp. Musk es la persona más rica del mundo según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

Se graduó en la Universidad de Pensilvania en Economía y Física. En 1995 se trasladó a California para asistir a la Universidad Stanford, pero en su lugar decidió seguir una carrera empresarial, cofundando la empresa de software web Zip2. También es uno de los fundadores de PayPal.

En 2022, en medio de una fuerte polémica, adquirió Twitter, que pasó a llamarse X Corp. como sucesora de Twitter, Inc. Es una filial de X Holdings Corp., que a su vez es propiedad de Musk. La empresa posee el servicio de red social X y se ha anunciado planes de utilizarla como base para otros servicios.