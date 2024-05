Tras el intento de desactivación de La Libertad Avanza, fue oficializada la sesión especial pedida por el radicalismo de este martes 21 de mayo a las 14 para tratar proyectos de actualización presupuestaria a universidades. Los textos llegan sin despacho de comisión, por lo que requieren la aprobación de una mayoría calificada (dos tercios de los presentes).

La convocatoria apoyada por el 100% de la bancada de la Unión Cívica Radical surge a partir del comunicado del Ministerio de Capital Humano en el que relataron que “el financiamiento de las universidades públicas está garantizado”.

La cartera a cargo de Sandra Pettovello comunicó el viernes 17 de mayo por la mñana que como parte de un acuerdo con el bloque de senadores de la UCR, “el Gobierno nacional ratifica su decisión de garantizar el financiamiento de los gastos de funcionamiento de todas las universidades públicas nacionales del país”.

Agregaron, además, que “se estableció un incremento del 70% en las partidas, retroactivo al mes de marzo, y se asignó un aumento equivalente correspondiente al mes de mayo, alcanzando así un aumento total del 140% respecto de la asignación inicial del año 2024. De esta forma, la asignación mensual que en enero ascendía a $5.926.971.777 se incrementa a $14.224.732.213”.

Desde el radicalismo consideran que el problema no está resuelto: El reciente aumento de un 270% sobre el Presupuesto 2023 otorgado a la Universidad de Buenos Aires (UBA) implica de parte del Gobierno reconocer la necesidad de una adecuación presupuestaria para poder garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias. En ese contexto, los diputados del radicalismo exigen que el mismo criterio sea utilizado para el resto de las 60 casas de altos estudios que, en todo el territorio nacional, enfrentan las mismas dificultades que la UBA para poder garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas.

“El Gobierno no puede promover una nueva grieta en el país. No puede haber discriminación, docentes y alumnos de todo el país deben ser tratados de la misma manera, con el mismo criterio de exigencias y controles”, dijeron los radicales a través de un comunicado.

Por ende, el bloque radical le envió este viernes una nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, pidiendo una sesión especial el próximo martes 21 de mayo a las 14 para tratar los proyectos sobre financiamiento de universidades y declaración de la emergencia presupuestaria en educación.

El pedido fue firmado por los 34 integrantes del bloque radical en la Cámara baja. Asimismo, el temario propone proyectos impulsados por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal. De este modo, el quórum estaría garantizado y la sesión no se caería como ocurrió el pasado 24 de abril cuando gran parte del bloque de la UCR no acompañó a la oposición.

Tras la multitudinaria marcha universitaria del 23 de abril, y la posterior sesión trunca, donde la mayor parte de la UCR no acompañó, se estableció una agenda de trabajo en la Comisión de Educación para avanzar con los proyectos presentados por UP, el FIT y el radicalismo.

En el temario están incluidos la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá (FIT); una actualización presupuestaria de Mónica Litza (UP); y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela (UCR).

También, figuran un texto sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro (UP); las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP); la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria (UP); y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.

Los números necesarios

En contraposición, el oficialismo (y aliados) dejó en claro que no está en sus planes tratar esta batería de proyectos educativos. De hecho, al mismo tiempo que se difundía el pedido de sesión de los radicales, la Comisión de Educación, presidida por el macrista Alejandro Finocchiaro, convocó a una reunión recién para el martes 28 a las 15.

Dicho esto, cabe aclarar que para que estas iniciativas avancen en el recinto este martes deben contar con los requisitos impuestos en el artículo 133 inciso 2 de la Cámara de Diputados: “Si el asunto no tiene despacho de comisión, las dos terceras partes de los votos emitidos”, para hacerse con todas y cada una de las medias sanciones.

De esta manera, el quórum de la sesión estaría garantizado ya que adhieren con el pedido y los proyectos del temario: los 34 radicales, los 99 de Unión por la Patria, los 5 del Frente de Izquierda y los 8 integrantes de Innovación Federal. Esta sumatoria da como resultado a 146 diputados presentes en el recinto. Lo que sería un quórum más que holgado.

Desde Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica (16 y 6 legisladores más), los dos de Santa Cruz y el monobloquista neuquino Osvaldo Llancafilo no se pronunciaron al respecto, pero se creería que estarían presentes en la sesión.

Ahora bien, La Libertad Avanza y sus aliados (Pro, Buenos Aires Libre, el MID, Independencia, las 2 sanjuaninas y la monobloquista tucumana Paula Omodeo), en el caso de bajar a sesionar y no acompañar los proyectos, podrían truncar las posibilidades de aprobación, si es que los demás bloques dialoguistas no acompañan la votación.

En el caso de que los 257 diputados nacionales asistan a la sesión, cada proyecto obtendrá la media sanción con el voto afirmativo de 171, número exacto que da la suma de la totalidad de miembros de los bloques de la oposición más dura y los dialoguistas.

El oficialismo y sus aliados cuenta con 86. En otras palabras, para los proyectos del temario respecto a presupuesto educativo y financiación de universidades nacionales avance deberán ser apoyados con el voto de la totalidad del bloque de Miguel Ángel Pichetto y la CC que lidera Elisa Carrió.