Ahora son las heladas: se dispara el precio de frutas y verduras

Mientras transitamos uno de los inviernos más crudos de los últimos años, la ola polar y las intensas heladas le asestaron un durísimo golpe a miles de productores de frutas, verduras y hortalizas. Esta situación pone en riesgo no sólo el sustento de quienes tienen esta actividad como ingreso primario, sino que además enciende una luz de alerta en el sector comercial.

Las bajas temperaturas provocaron pérdidas productivas y eso significa que hay una cantidad importante de alimentos que habitualmente llegan a nuestra que mesa que no formarán parte de la oferta habitual en esta época del año o en los próximos meses.

Melideo Alegre, productor frutillas en el establecimiento La Elisa, ubicado en Bella Vista, Corrientes, aseguró que aún los daños de las heladas de las últimas semanas no pueden cuantificarse y explicó que “eso lo vamos a saber en la primera quincena de agosto, cuando veamos los efectos de las temperaturas de -4 grados que sufrimos. Si bien no hay un daño en planta, sí lo hay en flores y frutos, por lo tanto vamos a ver frutas chicas, deformes, que no se llenarán bien".

Y agregó: "El impacto se va a ver en la calidad, porque además se sufre en la zona una sequía que agravó los efectos de las bajas temperaturas. Creo que en el momento de cosecha va a haber muy poca fruta de calidad, que se va a buscar mucho y se va a pagar con un valor diferenciado”.

Otra zona afectada fue la del norte de Buenos Aires. Desde la Cámara de Productores y Empacadores de Frutas del Norte de Buenos Aires (Caproem), advirtieron que en la zona se registraron las temperaturas más bajas desde el año 1965 y que los cálculos iniciales indican que se perdió alrededor del 30% de la producción.

Mario Giroldi, productor de cítricos en la zona de San Pedro, en el norte bonaerense, contó a Ámbito que “las heladas comenzaron el primer fin de semana de julio y continuaron durante varios días, con casos en los que duraron mas de 12 horas. En la zona hubo muchas pérdidas en cítricos, pero fundamentalmente en la producción de naranja de ombligo, que es la de mayor superficie”.

Según detalló Giroldi, “la naranja se va a cosechar, el efecto de la helada la quema, la fruta se desprende (se corta la savia de la fruta) y ahora comienza un proceso de secado. Por ahora se sigue cosechando, pero se suspendió la exportación porque ya se llenaron los depósitos. Todos comenzaron a enviar naranjas a las industrias y los que no lo hicieron deberán resolver la comercialización en el mercado interno”.

En todos los casos, las pérdidas no sólo perjudican a los productores, sino también a toda la cadena productiva que incluye cosecha, empaque, transporte y comercialización. Por ahora no hay preocupación en el abastecimiento, ya que la mayor producción de cítricos se extrae de las provincias de Entre Ríos y Corrientes, donde los cultivos no fueron afectados en gran proporción.

El tomate, que se dañó en las zonas productivas del norte de nuestro país, es uno de los productos que más aumentó en los últimos días en las verdulerías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El kilo se consigue en torno a los $8.000 cuando un valor normal se ubica por debajo de los $2.500.

Lo mas importante a partir de ahora es esperar que no vuelvan las heladas -al menos no tan prolongadas- y que vuelvan las lluvias, ya que cuanto más humedad hay en el suelo, menor es el daño que se produce en la mayoría de los cultivos mencionados.

Otro aspecto fundamental es el impacto que la menor producción puede tener en los precios, algo que preocupa a toda la población, especialmente en un momento en el que el consumo cayó drásticamente en todo tipo de bienes alimenticios. Se esperan aumento exorbitantes en ambos ítems claves alimenticios.